Adecco mit mehr Schwung zum Jahresende - Dividende bleibt stabil

Weitere Suchergebnisse zu "Adecco Group":

GLATTBRUGG (dpa-AFX) - Der Personalvermittler Adecco hat im vierten Quartal wieder an Fahrt gewonnen.



Zwischen Oktober und Dezember erzielte der weltgrößte Personalvermittler ein organisches Wachstum von 6 Prozent, wie er am Donnerstag mitteilte. Im dritten Quartal waren es um Arbeitstage bereinigt lediglich 4 Prozent Plus gewesen. Damit schnitt der Konzern besser ab als erwartet.

Und auch der Start ins neue Jahr ist einigermaßen gelungen. Die Dividende soll unverändert 2,40 Franken betragen, dafür hat der Konzern einen neuen Aktienrückkauf von bis zu 300 Millionen Euro angekündigt. Unternehmenschef Alain Dehaze sprach in der Mitteilung von einer "soliden Performance" sowohl im vierten Quartal wie auch im Gesamtjahr 2016.

Der Umsatz in der Berichtswährung Euro legte im abgelaufenen Jahr um 3 Prozent auf 22,71 Milliarden Euro zu, wie der Konzern am Donnerstag mitteilte. Die Ebita-Marge ging leicht zurück. Der Reingewinn lag bei 723 Millionen Euro, nachdem der Konzern im Vorjahr wegen Abschreibungen lediglich 8 Millionen Euro ausgewiesen hatte.

Das positive Momentum aus dem vierten Quartal habe sich im Januar und Februar fortgesetzt. Die beiden Monate hätten ein organisches und um Arbeitstage bereinigtes Wachstum von 4 bis 5 Prozent verzeichnet. Der globale wirtschaftliche Ausblick bleibe indes von Unsicherheiten geprägt, teilte Adecco weiter mit. Man werde auf Veränderungen in den Marktgegebenheiten reagieren, die Preisdisziplin hoch halten und die Kosten weiter eng kontrollieren./stk/fbr