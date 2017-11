Adecco hält Wachstumstempo

Weitere Suchergebnisse zu "Adecco Group":

ZÜRICH (dpa-AFX) - Der Personaldienstleister Adecco bleibt auf Wachstumskurs.



Das Unternehmen ist im dritten Quartal etwa gleich schnell gewachsen wie in den ersten beiden Quartalen des Jahres. Zwischen Juli und September erzielte der weltgrößte Personalvermittler ein um Arbeitstage bereinigtes Wachstum aus eigener Kraft von 6 Prozent, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Analysten hatten im Vorfeld mit einem Wert in dieser Größenordnung gerechnet.

Der Umsatz in der Berichtswährung Euro nahm derweil um 2 Prozent auf 5,90 Milliarden Euro zu. Der Gewinn vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (Ebita bereinigt) stagnierte bei 321 Millionen Euro, die entsprechende Marge erreichte 5,4 Prozent.

Deutlich zurückgegangen ist der Reingewinn: Es wurde ein Minus von 29 Prozent auf 123 Millionen Euro verbucht. Hintergrund seien hier Abschreibungen im Zuge der Überarbeitung des Markenportfolios. Abgesehen vom Ebita hat Adecco mit diesen Zahlen die Schätzungen der Analysten verfehlt. Die Experten hatten im Schnitt mit einem Umsatz von 5,98 Milliarden, einem Ebita von 315 Millionen und einem Reingewinn von 205 Millionen Euro gerechnet.

Mit Blick auf die nächsten Monate zeigt sich Adecco einigermaßen optimistisch. Der Trend beim Umsatzwachstum in den Monaten September/Oktober liege etwas über den 6 Prozent des dritten Quartals, hieß es weiter./rw/uh/AWP/stk