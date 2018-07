Adecco gibt Verkauf von Restanteil an Beeline bekannt

Glattbrugg (awp) - Der Personalvermittler Adecco kündigt den Verkauf seiner verbleibenden Beeline-Anteile an. Man komme mit dem Private Equity-Unternehmen GTCR überein, die einst gemeinsam zusammengelegten beiden Anbieter von Systemen für Beschaffungsmanagement Beeline/IQNavigator (Beeline) an New Mountain Capital zu verkaufen, wie Adecco am Donnerstag mitteilt. Die beabsichtigte Transaktion bringe der Adecco-Gruppe 110 Millionen Euro ein und soll zu einem Erlös nach Steuern von ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten.