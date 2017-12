Adecco geht einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung Übersee!

Liebe Leser,

Adecco hat sich im 1. Halbjahr solide entwickelt. Der Umsatz stieg um 6,1% auf 11,7 Mrd €. Der Gewinn verbesserte sich dabei um 10,2% auf 2,16 € pro Aktie. Besonders gut haben sich die Geschäfte in Italien und Spanien entwickelt. Aufgrund der schwachen wirtschaftlichen Lage ist gerade in diesen Ländern Zeitarbeit gefragter denn je. Adecco ist hier der ideale Partner, um der schwierigen Wirtschaftssituation entgegenzutreten. Gleichzeitig setzt Adecco aber auch auf externes Wachstum. In den USA wurde der Konkurrent Biobridges übernommen.

In Europa rechnet Adecco dagegen mit weiteren Wachstumsimpulsen durch den Flüchtlingszuzug

Anders als Adecco setzte Biobridges auf hochqualifizierte Fachkräfte im Biotechnologie-, Pharma- und Medizinsektor. Der Anteil von Akademikern ist hier besonders hoch. Der Kaufpreis für Biobridges wurde nicht bekannt gegeben. Wir rechnen mit einem mittleren Millionenbetrag. Der Umsatz von Biobridges belief sich in 2016 auf rund 35 Mio $. Adecco hat zugesichert, die meisten Arbeitsplätze zu erhalten. Zudem soll auch die bestehende Marke weiter verwendet werden.

Adecco ist mit der Übernahme einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung Übersee gegangen. Somit wird die hohe Abhängigkeit zum europäischen Heimatmarkt reduziert. In Europa rechnet Adecco dagegen mit weiteren Wachstumsimpulsen durch den Flüchtlingszuzug. Wann sich diese Wachstumseffekte durch die Zuwanderung aber wirklich auswirken werden, ist völlig unklar. In den nächsten Jahren sicherlich noch nicht.

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.