Adecco-CEO: Nehmen wegen Investitionen tiefere Margen in Kauf

Weitere Suchergebnisse zu "Grammer":

Zürich (awp) - Der Personaldienstleister Adecco hat bei den Margen wegen seiner Investitionen an Vorsprung vor der Konkurrenz eingebüsst. "Wir nehmen kurzfristig tiefere Margen in Kauf, um in Zukunftsbereiche und unsere digitale Infrastruktur zu investieren", sagte Adecco-CEO Alain Dehaze in einem Interview mit der "Finanz und Wirtschaft" (FuW, Ausgabe vom Samstag).

Die Wachstumsinitiative "Grow Together", die für Adecco ab 2019 Einsparungen bringen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten