Adecco: Aktienanalyse vom 19.07.2018

Per 19.07.2018, 01:22 Uhr wird für die Aktie Adecco am Heimatmarkt SIX Swiss Ex der Kurs von 58,79 CHF angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Human Resource & Employment Services".

Unser Analystenteam hat Adecco auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Fundamental: Adecco ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Commercial Services) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 11,38 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 57 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 26,29 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -14,55 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Consumer Discretionary") liegt Adecco damit 17,75 Prozent unter dem Durchschnitt (3,21 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Commercial Services" beträgt 2,02 Prozent. Adecco liegt aktuell 16,56 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".

3. Dividende: Mit einer Dividendenrendite von 4,25 Prozent liegt Adecco 2,03 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Commercial Services" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 2,22. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich ein lukratives Investment und erhält von der Redaktion eine "Buy"-Bewertung.