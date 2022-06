Adecco Aktie: Grund zur Freude?

Weitere Suchergebnisse zu "Adecco Group":

Adecco, ein Unternehmen aus dem Markt "Human Resource & Employment Services", notiert aktuell (Stand 08:30 Uhr) mit 36.82 CHF im Plus (+0.69 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist SIX Swiss Ex.

Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Adecco entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Sentiment und Buzz: Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats verbesserte sich die Stimmungslage der Anleger zunehmend. Daher bewerten wir diesen Punkt mit "Buy". Schauen wir auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat. Diese gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie tendenziell viel oder wenige Beachtung erfährt. Das Unternehmen wurde mehr diskutiert als üblich und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger. Dies führt zu einem "Buy"-Rating. Damit erhält die Adecco-Aktie ein "Buy"-Rating.

2. Dividende: Derzeit schüttet Adecco niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Professionelle Dienstleistungen. Der Unterschied beträgt 4,65 Prozentpunkte (2,3 % gegenüber 6,95 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Sell".

3. Relative Strength Index: Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Adecco-RSI ist mit einer Ausprägung von 41,9 Grundlage für die Bewertung als "Hold". Der RSI25 beläuft sich auf 52,75, woraus für 25 Tage eine Einstufung als "Hold" resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Hold".