Addus HomeCare: Ist theoretisch jetzt alles möglich?

An der Heimatbörse NASDAQ GS notiert Addus HomeCare per 30.11.2019, 01:00 Uhr bei 93.25 USD. Addus HomeCare zählt zum Segment "Gesundheitsdienste".

Unsere Analysten haben Addus HomeCare nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Addus HomeCare von 93,21 USD ist mit +23 Prozent Entfernung vom GD200 (75,78 USD) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Buy"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 84,68 USD auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Buy"-Signal vorliegt, da der Abstand +10,07 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Addus HomeCare-Aktie als "Buy" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

2. Relative Strength Index: Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Addus HomeCare-RSI ist mit einer Ausprägung von 17,12 Grundlage für die Bewertung als "Buy". Der RSI25 beläuft sich auf 36,5, woraus für 25 Tage eine Einstufung als "Hold" resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Buy".

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Addus HomeCare erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 30,84 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Gesundheitsdienstleister"-Branche sind im Durchschnitt um 12,24 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +18,6 Prozent im Branchenvergleich für Addus HomeCare bedeutet. Der "Gesundheitspflege"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 12,17 Prozent im letzten Jahr. Addus HomeCare lag 18,67 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.