Addex-Aktionäre stimmen an ausserordentlicher GV Kapitalerhöhung zu

Genf (awp) - Die Addex-Aktionäre haben an der ausserordentliche Generalversammlung am vergangenen Freitag der geplanten Kapitalerhöhung über 40 Mio CHF zugestimmt. Wie das Biotechunternehmen am Montag mitteilt, haben die Aktionäre zugestimmt, bis zu 13,0 Millionen neue Aktien zu einem Preis von 3,13 CHF je Stück auszugeben.

Wie das Biotechunternehmen bereits zuvor mitgeteilt hatte, konnte es sich für 30 Mio CHF die Zusagen ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten