Adder Technology bietet mit erweiterten Garantien und SLA-Service wichtige Sicherheit für die gesamte Produktreihe

Cambridge, England (ots/PRNewswire) -Adder Technology (http://www.adder.com/), der hochleistungsfähige,auf IP aufbauende KVM-Spezialist (KVM - Keyboard, Video, Maus) hatdie Einführung einer Abteilung für Professional Servicesbekanntgegeben. Adder wird eine Reihe von Dienstleistungen anbieten,mit denen die Installationszeit reduziert, die Benutzerannahme erhöhtund das potenzielle Risiko für Kunden im Lebenszyklus eines Produktsbeseitigt wird. Die Abteilung Professional Services bietet eine Reihevon erweiterten Produktgarantien, maßgeschneidertenDienstleistungsvereinbarungen (SLA - Service Level Agreements) undBenutzertrainingsprogramme, die ideal für Unternehmen sind, die rundum die Uhr und 365 Tage im Jahr aktiv sind.(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20140402/678912 )"Dies ist eine aufregende Zeit für Adder Technology, da wir unserneues Angebot an Supportoptionen allen unseren Kunden verfügbarmachen", erklärte Ben Brand-Cotti, professioneller Servicemanager,Adder Technology. "Wir entwerfen Produkte für Unternehmen, die rundum die Uhr tätig sind, und nun bieten wir auch die Sicherheit an,dass wir Installation unter Anleitung, Supportvereinbarungen undBenutzertraining bereitstellen. Dies gibt unseren Kunden dieWiderstandsfähigkeit und Geschäftskontinuität, die deren wichtigeAnwendungen erfordern. Diese Angebotsreihe verbessert unserehochqualitative Hardware- und Softwareprodukte mit maßgeschneidertenSupportdienstleistungen, um den individuellen Bedarf des Kunden zudecken. Adder brilliert traditionell mit technischer Exzellenz undmit der Herstellung von Produkten, die lange halten. Diese neuenServices sind ein weiterer Beweis dafür, wie sehr wir allen unserenLösungen vertrauen."Das Unternehmen hat diesen auf Qualität ausgerichteten Dienst nacheiner Wachstumsperiode entwickelt und hinzugefügt, in dem wichtigeProjekte abgewickelt wurden, die eine sehr große Systeminfrastrukturerforderten. "Unsere Produktreihe AdderLink Infinity wurde weithinangenommen, da es eine hochresistente auf IP-basierende KVM-Lösungfür großangelegte Infrastrukturen ist. Die Kunden haben erkannt, dassSysteme mit standardisierter IP-Infrastruktur die beste Option sind,wenn alle möglichen Fehlerquellen vermieden werden sollen. Dieseneuen Dienstleistungen bieten eine zusätzliche Vertrauensoption, diedurch unsere Expertise und unsere weit zurückreichende Tradition mitIP-basierten, hochleistungsfähigen KVM-Lösungen möglich gemachtwird", erklärte Adrian Dickens, CEO Adder Technology.Erweiterte Garantien, SLAs und Training stehen Bestandskunden undneuen Kunden zur Verfügung. Besuchen Sie den Bereich ProfessionalServices (http://www.adder.com/professionalservices) auf der AdderWebsite oder kontaktieren Sie Adder Technology(http://www.adder.com/contact-details) für weitere Informationen undum mehr darüber zu erfahren, wie Sie die Services auf IhreBedürfnisse zuschneiden können.Informationen zu Adder TechnologyAdder Technology (http://www.adder.com./) ist ein führenderEntwickler und Vordenker im Bereich Konnektivitätslösungen. DieMediennetzwerke, Extender sowie Keyboard-, Maus- undVideo-Switch-Lösungen von Adder ermöglichen Steuerung und Einsatz vonIT-Systemen weltweit. Über ein Netz von Vertriebshändlern,Wiederverkäufern und Originalherstellern vertreibt das Unternehmenseine Produkte in über 60 Ländern. Adder unterhält Niederlassungen inden Vereinigten Staaten, Großbritannien, Deutschland, denNiederlanden, Spanien, Schweden, China und Singapur.Zum Kundenstamm von Adder gehören Märkte wie Einzelhandel,Finanzindustrie, Medizin, Rundfunk, Flugsicherung, digitaleBeschilderung, Militär und Servermanagement. Adder stellt Produkteunter seiner eigenen Marke und für eine Reihe von OEM-Kunden her undseine Produkte werden über internationale Netzwerke an Einzelhändlernund Distributoren unterstützt.Weitere Informationen finden Sie unter http://www.adder.comUSA: Katie Kennedy, Version 2.0 Communications, adder@v2comms.com,+1-617-426-2222EMEA: Holly Rees, WhiteOaks, teamlynx@whiteoaks.co.uk,+44(0)1252-720694Original-Content von: Adder Technology, übermittelt durch news aktuell