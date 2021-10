AddOn Networks bringt neue, mit Linksys®-kompatible optische Transceiver auf den Markt

Irvine, Kalifornien (ots/PRNewswire) -AddOn Networks (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3332851-1&h=2785579427&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3332851-1%26h%3D3929005795%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.addonnetworks.com%252F%26a%3DAddOn%2BNetworks&a=AddOn+Networks), der größte unabhängige, weltweit tätige Anbieter kompatibler Optik, ist eine Partnerschaft mit Linksys® (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3332851-1&h=3172066469&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3332851-1%26h%3D9140403%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.linksys.com%252Fus%252F%26a%3DLinksys%25C2%25AE&a=Linksys%C2%AE), einem weltweit führenden Anbieter von Produkten für drahtlose Netzwerke, eingegangen, um die Konnektivität auf ein neues Level zu heben und flexible und nahtlose Kompatibilität zwischen optischen Transceivern und Drahtlos-Netzwerkprodukten zu gewährleisten.Unternehmen weltweit passen sich derzeit an die neue Realität nach der Pandemie an, und die Neugestaltung der Netzwerkinfrastruktur ist zu einem Schlüsselbereich für Investitionen geworden. Die mit Linksys® kompatiblen Lösungen (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3332851-1&h=4178873894&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3332851-1%26h%3D659110944%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.addonnetworks.com%252Fproducts%253Fs%253D2bca396564db62e010f94d8537ee2b2a%26a%3DLinksys%25C2%25AE%2Bcompatible%2Bsolutions&a=Linksys%C2%AE+kompatiblen+L%C3%B6sungen) von AddOn helfen Unternehmen mit kostengünstigen, leistungsstarken und einfach zu installierenden optischen Transceivern, die den steigenden Anforderungen in Bezug auf Nutzerdaten gerecht werden, beim schnellen Auf- und Ausbau ihrer Netzwerke."Unser Ziel ist es, jedem Unternehmen die Einrichtung eines zuverlässigen und skalierbaren Netzwerks so leicht wie möglich zu machen", erklärt Sam Walker, VP für Channel Sales bei AddOn Networks. "Die mit Linksys® kompatiblen Transceiver von AddOn werden vielen Unternehmen weltweit helfen.""Die Unternehmen sind in ein neues Arbeitszeitalter katapultiert worden. Für sie ist die richtige Infrastruktur wichtiger denn je", erklärte Marc Sarver, Verkaufsleiter bei Linksys®. "Wir freuen uns über die enge Zusammenarbeit mit AddOn, um ganzheitliche Lösungen für Unternehmen anzubieten, damit diese auf Spitzenniveau arbeiten können."Die mit Linksys® kompatiblen Transceiver von AddOn (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3332851-1&h=203991991&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3332851-1%26h%3D1833699928%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.addonnetworks.com%252Fproducts%253Fs%253D531899d2e117ebf43802ce00eadd5d38%26a%3DAddOn%2BLinksys%25C2%25AE%2Bcompatible%2Btransceivers&a=mit+Linksys%C2%AE%C2%A0kompatiblen+Transceiver+von+AddOn) können über von AddOn und über von Linksys® autorisierte Vertriebskanäle in Nordamerika und in der EMEA-Region erworben werden.Informationen zu AddOn NetworksAddOn Networks ist der weltweit führende Anbieter von optischen Konnektivitätslösungen für Rechenzentren, Unternehmen, Behörden, Bildungseinrichtungen und Gesundheitsdienstleister. Das Unternehmen ist in mehr als 25 Ländern über seine seit vielen Jahren bestehenden Vertriebskanäle tätig, um eine kontinuierliche Versorgung und einen erstklassigen Service zu gewährleisten.AddOn bietet einen vollständigen Netzwerkkatalog mit optischen Transceivern und Hochgeschwindigkeitskabeln, die in Form und Funktionalität mit mehr als 20.000 Systemen und Plattformen von über 100 OEM-Herstellern zu 100 % kompatibel sind. Die zertifizierten Lösungen bieten eine lebenslange Garantie und einen weltweiten, rund um die Uhr zur Verfügung stehenden Kundendienst. Weitere Informationen finden Sie auf www.addonnetworks.comPressekontakt:clive.burr@addonnetworks.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1667996/AddOn_Networks_x_Linksys.jpgOriginal-Content von: AddOn Networks, übermittelt durch news aktuell