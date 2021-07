Adcubum und SHE gehen Partnerschaft für Software-as-a-Service-Angebot im Versicherungsmarkt ein

Hamburg (ots) - Adcubum, einer der führenden Standardsoftware-Hersteller für Versicherungen, und die SHE Informationstechnologie, ein innovativer IT-Dienstleister mit eigenen Rechenzentren, haben eine Partnerschaft vereinbart. Gemeinsam positionieren beide Unternehmen künftig den Adcubum Insurance Hub als Software-as-a-Service-Lösung im deutschen Versicherungsmarkt.Durch die Partnerschaft ist es möglich, die Kompetenzen der beiden Unternehmen zu einem einzigartigen und innovativen Angebot für die deutschen Sachversicherer und Assekuradeure zusammenzuführen.Der Adcubum Insurance Hub ist eine als Software-as-a-Service-Modell betriebene Versicherungsanwendungslandschaft. Basis ist die Adcubum Syrius Standardsoftware, welche sämtliche Versicherungskernprozesse und eine komplette Produkt- und Service-Landschaft bereits einsatzfertig enthält. Die innovative Software-Architektur ist mit bestehenden Umsystemen hoch integrierbar und erlaubt die Anbindung moderner Vertriebsfrontends, welche ebenfalls im Hub zur Verfügung gestellt werden. Versicherer können damit ihr Kerngeschäft effizient und verlässlich abwickeln und so ihre Wachstumsziele einfacher erreichen."Mit der SHE Informationstechnologie haben wir einen verlässlichen Partner und Spezialisten für den Betrieb von Versicherungsanwendungslandschaften", sagt Michael Süß, Geschäftsführer von Adcubum Deutschland. "Mit dem Adcubum Insurance Hub erhalten Versicherer und Assekuradeure eine moderne und individualisierbare Software-Lösung, mit welcher neue Versicherungsprodukte in kürzester Zeit auf den Markt gebracht und Geschäftsprozesse vollständig automatisiert werden können", so Süß weiter."Bereits seit einigen Jahren arbeiten Adcubum und SHE sehr vertrauensvoll zusammen, dies honorieren wir mit der langfristigen Festigung unsere Partnerschaft und dem gemeinsamen Betrieb des Adcubum Insurance Hub. Besonders wichtig war und ist uns die Zusammenarbeit auf Augenhöhe und der partnerschaftliche Umgang miteinander", fasst Dr. Carsten Stockmann, CEO der SHE Informationstechnologie AG, zusammen.Das Angebot für den deutschen Versicherungsmarkt ist einmalig: Das Besondere am Adcubum Insurance Hub ist nicht nur der SaaS-Ansatz, sondern auch, dass der Betrieb in einem deutschen Rechenzentrum stattfindet und sämtliche regulatorische Anforderungen erfüllt. Gemeinsam stellen beide Unternehmen mit dem Adcubum Insurance Hub den fachlichen und technischen Betrieb der Versicherungsanwendungslandschaft Adcubum Syrius sicher. Versicherer decken so sämtliche IT-Anforderungen ihres Unternehmens effizient und zukunftsfähig ab und profitieren außerdem von geringeren IT-Kosten.Die Adcubum-GruppeAdcubum ist ein führender Standardsoftware-Hersteller für die internationale Versicherungswirtschaft. Kernprodukt ist die Standardsoftware Adcubum Syrius, ein flexibles, modular aufgebautes und Cloud-fähiges System für Kranken- und Schaden-/Unfallversicherer. Gemeinsam mit den Kunden entwickelt Adcubum Lösungen für den Versicherungsmarkt der Zukunft und gestaltet ein optimales Umfeld für agile Arbeitsmethoden. Insgesamt beschäftigt Adcubum ca. 400 hochqualifizierte Mitarbeiter an den Standorten in Düsseldorf, Hamburg, Luzern, St. Gallen, Stuttgart, Solothurn, Zagreb und Zürich-Wallisellen.SHE Informationstechnologie AGMit über 200 Mitarbeitern unterstützt SHE Unternehmen bei der Umsetzung ihrer Digitalisierungsstrategie. Wir sind Experten für Konzeption, Umsetzung und Betrieb innovativer IT-Anwendungen und sicherer IT-Infrastrukturen. Seit mehr als 30 Jahren ermöglicht der frühe Einsatz moderner IT den SHE-Kunden Wettbewerbsvorteile in ihren Märkten. Sie sind immer eine IT voraus.Weitere Informationen:Adcubum AGMichael SüßTelefon: +49 160 666 2930E-Mail: Michael.Suess@adcubum.comSHE Informationstechnologie AGThomas NeumannTelefon: +49 172 615 9432E-Mail: Thomas.Neumann@she.netOriginal-Content von: Adcubum, übermittelt durch news aktuell