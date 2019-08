Adcubum ernennt Franz M. Bergmüller als Chief Commercial Officer (CCO) zum Mitglied der Geschäftsleitung

St. Gallen (ots) - Per 1. September 2019 ernennt die Adcubum AGFranz M. Bergmüller zum Mitglied der Geschäftsleitung. Der studierteBetriebswirt übernimmt als Chief Commerical Officer (CCO) die Leitungder Bereiche Vertrieb, Marketing & Business Development sowieCustomer Care und ist für den weiteren Ausbau desDeutschland-Geschäfts zuständig.Mit der Berufung von Franz Bergmüller erweitert die Adcubum AG dasaktuelle Führungsteam um Emanuele Diquattro (CEO) und Walter Meister(CTO). "Mit Franz Bergmüller verstärkt uns in der Geschäftsleitungein ausgewiesener Experte für das Versicherungsgeschäft", freut sichAdcubum-CEO Emanuele Diquattro. "Zusammen werden wir vor allem unsereMarktstellung in Deutschland weiter ausbauen und dabei neueMarktchancen konsequent nutzen."Franz Bergmüller verantwortete zuletzt im Vorstand derWürttembergische Versicherung AG in Stuttgart das Kompositgeschäftund den Aufbau des Direktversicherers Adam Riese. Zuvor war er imKonzern der Versicherungskammer Bayern in München und Berlin Mitglieddes Vorstands bei der Feuersozietät und der ÖffentlichenLebensversicherung Berlin-Brandenburg AG, verantwortlich für denAufbau und die Leitung des Direktversicherers BavariaDirekt,Digitalisierungsbeauftragter des VKB-Konzerns und Geschäftsführer desIT Anwendungsentwicklungsunternehmens Inverso. Davor war er alsInternationaler Partner von Accenture, einer der weltweit größtenManagementberatungs-, Technologie- und Outsourcing-Dienstleister, fürdie Beratung von Versicherungskunden in Deutschland, Österreich undder Schweiz tätig.Mit der umfassenden Erfahrung im Versicherungsgeschäft inDeutschland wird Franz Bergmüller die Präsenz, die Marktstellung unddas Wachstum von Adcubum weiter vorantreiben.Von seinen deutschen Standorten in Stuttgart, Düsseldorf undHamburg aus hat Adcubum in den vergangenen Jahren bereits namhaftedeutsche Versicherungen von seiner Standardsoftware adcubum SYRIUSüberzeugen können. "Die Erfolge der vergangenen Jahre zeigen uns,welches Potenzial unsere Lösung, die sämtliche Kernprozesse desVersicherungsgeschäfts abdeckt, auf dem deutschen Markt noch hat", soAdcubum-CEO Diquattro.Die Adcubum-GruppeAdcubum ist ein führender Hersteller von Standardsoftware für dieinternationale Assekuranz und bietet seit 1997 mit adcubum SYRIUSeine moderne, hochflexible und modulare IT-Lösung an. Neben derKerntätigkeit, der Softwareentwicklung, begleitet Adcubum die Kundenwährend des gesamten Transformationsprozesses, von der Analyse undKonzeption bis zur Implementierung und zum Betrieb von adcubumSYRIUS. Insgesamt beschäftigt Adcubum über 360 hochqualifizierteMitarbeiter am Hauptsitz in St. Gallen und an den Standorten inZürich-Wallisellen, Solothurn, Luzern, Lausanne, Stuttgart,Düsseldorf, Hamburg und Zagreb.Weitere Informationen unter: http://www.adcubum.comPressekontakt:Adcubum AGMichela LopesTelefon: +41 58 411 66 99E-Mail: michela.lopes@adcubum.comOriginal-Content von: Adcubum, übermittelt durch news aktuell