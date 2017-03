Adblocker als Index für verzögerte Einführung von Smart Home und Industrie 4.0 / GISAD Studie löst Kommunikationsprobleme (FOTO)

Krefeld (ots) -Im Bereich der Onlinewerbung gibt es seit langer Zeit einezunehmend chronische Kommunikationsstörung. Werbung ist vergleichbarmit einem ständig kreischenden Marktschreier, der als lästigempfunden wird. Stellt man sich Onlinewerbung als Kommunikationzwischen Menschen vor, dann schreien alle durcheinander und keinerkann und will dem anderen zuhören.Es geht um sehr viel Geld. Gemäß einer Statistik vomglobalwebindex blockieren bereits 40% der deutschen Onliner ihreWerbung, Tendenz steigend. 2015 waren es noch 25%. Durch sogenannteAdblocker wurden bereits in 2015 allein im Bereich der Onlinewerbung22 Milliarden US-Dollar Umsatz verhindert.Dieser Index ist auf Smart Home und Industrie 4.0 übertragbar.Hier überwiegt teilweise noch die Neugier für neue Technik. Aber dieUmsätze bleiben weit hinter den Erwartungen zurück. Entwickler müsseneine störungsfreie Kommunikation zwischen Menschen und Technik fürderen Akzeptanz berücksichtigen.Anhand des Vier-Seiten-Modells des KommunikationspsychologenFriedmann Schulz von Thun analysiert eine GISAD Studie dentechnischen Kommunikationsprozess und stellt erhebliche Defizitefest. Ängste der Anwender, von intelligenten zentralen Systemen inZukunft immer weiter kontrolliert zu werden, sind begründet.Entsprechend groß sind die Vorbehalte, diese Systeme in die Wohnungals letzten privaten Zufluchtsort zu lassen.Derzeit beherrscht die Technik den Kommunikationsprozess undzwingt dem Menschen ihre Systematik auf. Wird ein typischertechnischer Kommunikationsverlauf als Gespräch dargestellt, dannverläuft dieser etwa so:App: "Ich muss dringend ein neues Update installieren!"Nutzer: "Warum?"App: "Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschiedenhaben, bitte geben Sie uns folgende Berechtigungen frei".Das Vier-Seiten-Modell wurde von dem studiertenSprachheilpädagogen und Datensicherheitsspezialisten Olaf Berberichfür eine Kommunikation mit den Maschinen und sogar zwischen denMaschinen (M2M Kommunikation) weiterentwickelt. Bereits seit über 15Jahren beschäftigt er sich mit einem auf den menschlichenBedürfnissen basierenden Konzept eines Trusted WEB 4.0.Kommunikationsstörungen mit Technik und zukünftig immer mehr mitMaschinen bestehen insbesondere auf den Seiten der Selbstkundgabe undder Beziehungsebene.Die Technik ist derzeit noch nicht in der Lage, situativ zumrichtigen Zeitpunkt auf die Wünsche der Menschen zu reagieren.Menschen werden nur dann Vertrauen in die Kommunikation mit derdigitalen Technik gewinnen, wenn sie jederzeit denKommunikationsprozess mit und zwischen der Technik beherrschen. Dazugehört die uneingeschränkte Verfügungsgewalt über die eigenenpersönlichen Daten. Auch bei der Entwicklung von künstlicherIntelligenz ist zu beachten, dass diese den Menschen nicht dominierendarf.Die GISAD Studie bleibt nicht bei allgemeinen Appellen, sondernerläutert die konkrete Umsetzung ihrer Erkenntnisse. Die Studie wurdein den Büchern "Trusted WEB 4.0 -Konzepte einer digitalenGesellschaft" und "Trusted WEB 4.0- Bauplan für die digitaleGesellschaft" zu einem Gesamtkonzept weiterentwickelt. Unternehmenaus vielen Branchen sichern sich erhebliche Marktvorteile, wenn siekonsequent die Erfahrungen der Kommunikationspsychologie auf dieKommunikation mit der Technik übertragen.Die Studie "Kommunikationspsychologische Grundlagen des TrustedWEB 4.0" steht zum kostenlosen Download unterhttp://dl.gisad.eu/kp.pdf bereit.Sie finden- das Global Institute for Structure relevance, Anonymisation andDecentralisation i.G. unter http://gisad.eu- Informationen zu Konzepte für die digitale Gesellschaft unterhttp://www.springer.com/de/book/9783662491898 .- Informationen zum Bauplan für die digitale Gesellschaft unterhttp://gisad.eu/der-bauplan/- die aktuellen Blogartikel unter http://www.finders.de- die Vita von Olaf Berberich unterhttps://www.xing.com/profile/Olaf_Berberich2Folgen Sie dem neuen GISAD Twitter Account unterhttps://twitter.com/Olaf_BerberichPressekontakt:Olaf BerberichInitiator Global Institute for Structure relevance, Anonymisation andDecentralisation47708 Krefeld, Postfach 100852Tel. 02151-3872601Web: http://gisad.euMail: vip@gisad.euOriginal-Content von: getTIME.net GmbH i.L., übermittelt durch news aktuell