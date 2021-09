Adastria: Wieso ist diese Entwicklung SO wichtig?

Am 07.09.2021, 18:47 Uhr notiert die Aktie Adastria mit dem Kurs von 1884 JPY. Das Unternehmen gehört zum Segment "Bekleidung Einzelhandel".

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Adastria auf Basis von insgesamt 4 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Relative Strength Index: Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Adastria-RSI ist mit einer Ausprägung von 5,15 Grundlage für die Bewertung als "Buy". Der RSI25 beläuft sich auf 49,76, woraus für 25 Tage eine Einstufung als "Hold" resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Buy".

2. Anleger: Adastria wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Zu diesem Schluss kommt unsere Redaktion bei der Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den beiden vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Es wurden in den vergangenen Tagen überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst sind wir der Auffassung, die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Hold". Deshalb erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Hold"-Einstufung.

3. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Adastria beläuft sich mittlerweile auf 1919,86 JPY. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 1884 JPY erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -1,87 Prozent und führt zur Bewertung "Hold". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 1886,3 JPY. Somit ist die Aktie mit -0,12 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Hold". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Hold".

