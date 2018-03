Unterföhring (ots) - 19. März 2018. SAT.1 hat sich den absolutenQuotenrenner aus den Niederlanden gesichert: Der Sender adaptiert diewunderbare Sitcom "De Luizenmoeder" (deutsch: die Läusemutter). Diehalbstündige Serie, die in Holland seit Start jede Woche fürRekordquoten sorgt, spielt an einer Grundschule. Hier steht eineallein erziehende Mutter einer neuen Schülerin stets im Diskurs mitschrägen Charakteren, die penetrant wie kleine Parasiten sind:nervtötende Eltern, der bizarre Schuldirektor und mit ihm seinrestliches, verschrobenes Personal, insbesondere die äußersteigenwillige Klassenlehrerin - und mittendrin: ganz normale Kinder."'De Luizenmoeder' ist einmalig und hat sich völlig zurecht in dieHerzen der Zuschauer gespielt. Die Serie ist politisch herrlichinkorrekt, sehr dreist, aber dabei immer stilsicher - und ganz nah amLeben. Wir sehen es als besonderes Privileg, dass wir uns die Rechtean der Adaption dieses Serien-Juwels sichern konnten", unterstreichtSAT.1-Geschäftsführer Kaspar Pflüger die Bedeutung des Programms fürseinen Sender. Produziert wird "De Luizenmoeder" von Bing Film & TV.Als Produzent zeichnet Pavel Marik verantwortlich: "Wir können denErfolg noch gar nicht fassen. 'De Luizenmoeder' hat sich in so kurzerZeit zu einem Zuschauermagnet bei uns in Holland entwickelt - und nunwird sie auch die Menschen in Deutschland begeistern. Einen besserenSender als SAT.1 für die Adaption unserer Sitcom hätten wir uns garnicht vorstellen können." Mit ca. 700.000 Zuschauern (ab 6 Jahren)beim linearen TV-Sender NPO 3 gestartet, sahen bei der vierten Folgebereits knapp 3,5 Millionen Zuschauer zu (39,6 Prozent Marktanteil),wie sich "De Luizenmoeder" durch den Alltag der neuen Schule ihrerTochter kämpft. Damit befindet sich die Sitcom inzwischen jede Wocheauf Platz eins im holländischen TV-Quotenranking. NPO 3 hat einezweite Staffel in Auftrag gegeben.Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Brigitte Bischoff VP PR Fiction/ Kommunikation/PR Tel. +49 (89) 9507-1198Brigitte.Bischoff@ProSiebenSat1.comBildredaktion:Andrea Pernpeintner Tel. +49 (89) 9507-1170Andrea.Pernpeintner@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell