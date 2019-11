Adams Natural Resources Fund Inc: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Für die Aktie Adams Natural Resources Fund Inc stehen per 10.11.2019, 23:17 Uhr 16.67 USD zu Buche.

Unsere Analysten haben Adams Natural Resources Fund Inc nach 5 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Anleger: Die Diskussionen rund um Adams Natural Resources Fund Inc auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Es gab weder positive noch negativen Ausschläge. Es wurden in den vergangenen Tagen überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Befund, das Unternehmen sei als "Hold" einzustufen. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von Adams Natural Resources Fund Inc sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Hold" angemessen bewertet.

2. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Adams Natural Resources Fund Inc-Aktie aktuell mit "Buy" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 1 "Buy"-, 1 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Adams Natural Resources Fund Inc vor. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (10,25 USD) hat das Wertpapier ein Abwärtspotential von -38,51 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 16,67 USD), was einer "Sell"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Adams Natural Resources Fund Inc eine "Hold"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

3. Sentiment und Buzz: Während der letzten Wochen war keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Adams Natural Resources Fund Inc in Social Media zu beobachten. Es gab keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine "Hold"-Bewertung. Die Intensität bzw. vereinfacht ausgedrückt die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Adams Natural Resources Fund Inc wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal. Dies führt zu einem "Hold"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Hold"-Rating.