Adamis-Aktie: Immunologie-Journal veröffentlicht heftige Daten!

(NASDAQ:ADMP) hat die Veröffentlichung von Tempol-Daten in der von Experten begutachteten Fachzeitschrift Clinical Immunology bekannt gegeben. Tempol ist ein neuartiges Antioxidans, das sowohl aktivierte T-Zellen als auch von APC (Antigen präsentierende Zellen) abgeleitete Zytokine in vitro von COVID-19-Patienten hemmt. Die am Human Immune Monitoring Center der Stanford University durchgeführten Studien untersuchten die Auswirkungen von Tempol auf Immunzellen von COVID-19-Patienten.