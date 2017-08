Adam Tan, CEO der HNA Group, als Kommandeur des Kronenordens vom belgischen Außenministerium ausgezeichnet

Start der neuen Flugroute wird belgisch-chinesische Beziehungenweiter stärkenBrüssel (ots/PRNewswire) - Der Generalsekretär des belgischenAußenministeriums Dirk Achten hat Adam Tan, dem stellvertretendenVorsitzenden und CEO der HNA Group, die Auszeichnung als Kommandeurdes Kronenordens verliehen. Dieser Orden, der eine der höchstenAuszeichnungen Belgiens ist, wurde in Anerkennung aller Bestrebungenund Investitionen der HNA Group im Laufe der Jahre verliehen, um zumAufbau einer starken Beziehung zwischen China und Belgienbeizutragen. Bekräftigt wird dies ebenfalls durch die kürzlichgetroffene Entscheidung der Group, zum 46. Jahresjubiläum derAufnahme von Beziehung zwischen Belgien und China eine neue Flugroutezwischen Brüssel und Shanghai einzurichten.Die Group hat bereits eine starke Stellung im belgischen Markt undbeschäftigt 450 Mitarbeiter mit Erträgen von rund 3,5 Milliarden RMB(445 Millionen EUR). Die HNA Group ist in Branchen tätig, die sichüber Luftfahrt, Hotels, Anhänger-Leasing und Technologievertrieberstrecken.Am 25. Oktober 2017, dem 46. Jubiläumstag der Etablierungdiplomatischer Beziehungen zwischen dem Königreich Belgien und derVolksrepublik China, wird Hainan Airlines eine völlig neueFlugstrecke zwischen Brüssel und Shanghai einführen. Es ist eine neuedirekte Verbindung zwischen den beiden Städten, die drei Flüge proWoche bieten wird. Dieser Schritt verstärkt die Beziehungen zwischenBelgien und China noch weiter und wird eine Direktroute zwischen demFinanzzentrum Chinas und dem Herzen Europas eröffnen.Im Juli 2006 führte Hainan Airlines, die Tochtergesellschaft derHNA Group, offiziell die Flugstrecke Brüssel-Beijing ein, die einzigeDirektroute zwischen Belgien und China. Allein im Jahr 2016 reisten107.500 Passagiere zwischen Brüssel und Beijing, was diese Verbindungzu einer äußerst erfolgreichen Route macht. Darüber hinaus wurde 2015die Frachtflugroute Chicago-Brüssel-München lanciert. Das Ziellautete, eine globale Verbindung zwischen China und den USA überBrüssel zur Verfügung zu stellen. Der Aufbau der VerkehrsachseBelgien-China hat die Beziehungen und den Dialog zwischen beidenLändern gefördert und ist der Wirtschaft, der Tourismusbranche unddem kulturellen Austausch beider Länder zugutegekommen.Adam Tan, der auch einer der Gründer der HNA Group ist, sagte:"Ich stehe heute hier als Repräsentant der HNA Group und es ist fürmich ein besonderes Privileg, dass ich diese große Ehre alsKommandeur des Kronenordens entgegennehmen darf. Im Namen von HNAmöchte ich der königlichen Familie und der belgischen Regierungmeinen tief empfundenen Dank für diese Auszeichnung zum Ausdruckbringen. Sie steht stellvertretend für die enge Verbindung, die überJahre zwischen dem Land Belgien und der HNA Group geschmiedet wurde.Mit dem spannenden Start unserer Direktroute zwischen Brüssel undShanghai im Oktober freuen wir uns darauf, unsere Beziehungen mitBelgien noch zu vertiefen."Der Kronenorden, der durch königliches Dekret verliehen wird, isteine der höchsten Auszeichnungen Belgiens und wird für Verdienste ambelgischen Staat verliehen, insbesondere für verdienstvolleLeistungen im öffentlichen Dienst, aber auch für herausragendekünstlerische, literarische oder wissenschaftliche Leistungen oderfür Verdienste in Handel/Gewerbe und Industrie in Belgien. DerKommandeur ist der dritthöchste Rang des Kronenordens. Zu denrenommierten Persönlichkeiten, die früher mit dem Orden ausgezeichnetwurden, zählen Amélie Nothomb, eine belgische Schriftstellerin, derenBücher zu den meistverkauften literarischen Werken gehören und die inmehrere Sprachen übersetzt wurden, Steven Spielberg, der dieAuszeichnung für seinen Film über Tintin bekommen hat, und derflämische Schauspieler und Komödiant Gaston Berghmans.Über die HNA GroupDie HNA Group ist ein globales Fortune 500-Unternehmen mit denSchwerpunkten Tourismus, Logistik und Finanzdienstleistungen. Seitihrer Gründung im Jahr 1993 hat sich die HNA Group von einerregionalen Fluggesellschaft mit Sitz auf der Insel Hainan in Südchinazu einem internationalen Unternehmen mit einem Vermögenswert von etwa145 Milliarden USD, über 90 Milliarden USD Jahreseinnahmen und einerinternationalen Belegschaft von 410.000 Mitarbeitern entwickelt, dievorwiegend in Amerika, Europa und Asien stationiert sind. DasTourismusgeschäft von HNA ist ein schnell wachsender,vertikal-integrierter globaler Akteur mit marktführenden Positionenin den Bereichen Luftfahrt, Hotels und Reisedienstleistungen. HNAbetreibt und investiert in rund 3.200 Hotels mit über 380.000 Zimmernüber die wichtigen Märkte hinweg und verfügt über 1.250 Flugzeuge,die nahezu 100 Millionen Passagiere in weltweit 270 Städte befördern.HNAs Logistikgeschäft genießt eine Führungsposition für Logistiksowie Lieferkettenmanagement mit Möglichkeiten in den BereichenVersand und Geräteherstellung, Seeverkehr, externeZahlungsplattformen und Projektfinanzierung. HinsichtlichFinanzdienstleistungen ist HNA Chinas größte bankfremdeLeasinggesellschaft und ein führender Anbieter verschiedenerGeschäftssparten in den Bereichen Mobilienleasing, Versicherung,Vermögensverwaltung, Investmentbanking und Kreditdienste. WeitereInformationen finden Sie unter http://www.hnagroup.com.Als globaler Marktführer für Luftfahrt-Infrastruktur und damitverbundenen Branchen gehören weitere wichtige Unternehmen in Europazur HNA Group, unter anderem Avolon im Bereich Flugzeug-Leasing,Swissport und Gategroup im Bereich Flughafen- und Luftfahrtdiensteund Carlson Rezidor in der Hotel- und Tourismusbranche.Pressekontakt:Edelman BrusselsKaren Schellekenskaren.schellekens@edelman.com+32 (0)2 250 00 19Charlotte Hentecharlotte.hente@edelman.com+32 (0) 2 227 53 08Foto - https://mma.prnewswire.com/media/549846/HNA.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/514499/HNA_GROUP_LOGO_Logo.jpgOriginal-Content von: HNA Group Co., Ltd., übermittelt durch news aktuell