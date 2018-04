Adam Przeworski, Carroll and Milton Petrie Professor für Politik an der New York University, erhält Sakip Sabanci International Research Awards 2018 Jury Prize

Istanbul (ots/PRNewswire) -Zu Ehren des verstorbenen Sakip Sabanci, Geschäftsmann,Philanthrop und Ehrenvorsitzender des Aufsichtsrates der SabanciUniversity, Türkei, wurden am 10. April 2018 die "Sakip SabanciInternational Research Awards" in Istanbul, Türkei, verliehen.Die Auszeichnung fördert die Forschung zu allen Aspekten vonKultur, Gesellschaft sowie Politik und die Aufrechterhaltungherausragender Beispiele neuer Forschung mit dem Ziel, dasintellektuelle Interesse an der Rolle der Türkei in der heutigen Weltzu wecken. In den letzten 13 Jahren wurden die Auszeichnungen inverschiedenen Bereichen vergeben ? von Wirtschaft, Außenpolitik,Geschichte bis soziale Dynamik ? vergeben. Es wurden über 370Bewerbungen für die bisher verliehenen 13 Auszeichnungen aus 31Ländern eingereicht. Das Thema für 2018 war "Challenges to DemocraticGovernance and Living together in Turkey and the world"(Herausforderungen an die demokratische Staatsführung und dasZusammenleben in der Türkei und der Welt).Güler Sabanci, Gründungsvorsitzende des Aufsichtsrates der SabanciUniversity, erklärte bei der feierlichen Verleihung derAuszeichnungen: "Die Türkei war und ist auf geopolitischer undkultureller Ebene eine Brücke zwischen Ost und West und fungiert indieser Rolle als regionale Macht und Global Player für denWeltfrieden. Wir müssen Wissensgenerierung, Forschung,wissenschaftliches Denken und Gedankenaustausch Priorität einräumen,damit die Türkei effektiv, kompetent und konsistent Lösungen fürregionale und globale Probleme finden kann." Das Thema der 2019Awards ist "The Future of Multipartisanism in Global Disorder:Rethinking Security, Economy and Democracy" (Die Zukunft desMulti-Partisanismus im globalen Chaos: Umdenken in Bezug aufSicherheit, Wirtschaft und Demokratie).Der Gewinner des Jury Prize ist Adam Przeworski, ein Veteran derPolitikwissenschaften, der sich seit über 50 Jahren mit Demokratienbeschäftigt und viele jüngere Politikwissenschaftler in der Türkeiund auf der ganzen Welt inspiriert hat. Adam Przeworski, der Carrolland Milton Petrie Professor für Politikwissenschaften an der New YorkUniversity, erhielt den Jury Prize für seine herausragende Arbeit aufdem Gebiet demokratische Regime und Märkte.In seiner Rede bei der Preisverleihung sagte Adam Przeworski: "Wirteilen transnationale Probleme, deren Lösung internationalen Einsatzerfordern." Er merkte an, dass die Auszeichnung insbesondere fürjunge Wissenschaftler zur Fortsetzung ihres weltweiten Engagementsmaßgeblich sei.Die Essay Awards wurden an die folgenden jungen Forscherverliehen: Selim Erdem Aytac für das Essay "The Appeal of Populismand the Role of Elite Discourse: Evidence from Turkey" (Der Reiz desPopulismus und die Rolle des Elitendiskurses: Erfahrungen aus derTürkei), Ipek Çinar für das Essay "Democracy Dismantled: StrategicChoices of Would-be Autocrats" (Demontage der Demokratie:strategische Entscheidungen von Möchtegernautokraten) und Berk Esenfür das Essay "Elective Affinities between Democratic Backsliding andPopulism: the Cases of Turkey and Hungary in Comparative Perspective"(Wahlverwandtschaften zwischen demokratischem Rückschritt undPopulismus: am Beispiel Türkei und Ungarn in vergleichenderPerspektive).Ömer Ertumomertum@sabanciuniv.edu+90-216-483-93-02Original-Content von: Sabanci University, übermittelt durch news aktuell