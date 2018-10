Adagio Medical schließt auf Kryoablations-Tieftemperaturtechnologie basierende Studie zu chronischem präklinischem Vorhofflimmern ab

Bildung multipler transmuraler, kontinuierlicher und dauerhafterLäsionen in beiden VorhöfenLaguna Hills, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Adagio Medical, Inc.,Entwickler der iCLAS(TM)-Technologie - das intelligenteTieftemperatur-Ablationssystem für kontinuierliche Läsionen desUnternehmens zur Behandlung von Herzrhythmusstörungen - meldete denerfolgreichen Abschluss seiner Tierstudie zu chronischemVorhofflimmern, die in Zusammenarbeit mit dem LIRYC ResearchInstitute of Bordeaux, Frankreich, durchgeführt wurde. Die Ergebnisseveranschaulichen deutlich, dass die Technologie des Unternehmenstransmurale, kontinuierliche und dauerhafte Läsionen in beidenVorhöfen bildet.Die viermonatige chronische Tierstudie wurde mit denunternehmenseigenen Tieftemperatur-Multishape-Kryoablationskatheterndurchgeführt. Die Ablationsziele umschlossen die Isolation derPulmonalvenen, rechter und linker Vorhofanhängsel, der oberenHohlvene, der Hinterwand des linken Vorhofs und desrechtsventrikulären Ausflusstrakts. Eine lineare Blockierung wurdemittels fehlenden EGM-/PV-Potenzialen, Pacing fürEingangs-/Ausgangsblockierung und elektroanatomischen Voltage-Mapsbestätigt. Am Ende der viermonatigen Studie konnte für keine derlinearen Läsionen eine elektrische Wiederverbindung festgestelltwerden. Die Daten zum Adagio iCLAS-System werden beim 12.International Symposium on Catheter Ablation Techniques (ISCAT)präsentiert, das vom 3. bis 5. Oktober 2018 in Paris, Frankreich,stattfindet."Die neue Tieftemperatur, die Adagio bietet, eröffnet Wege fürschnelle und effektive EP-Behandlung", so Prof. Michel Häissaguerre,MD, Professor am Hôpital Cardiologique du Haut-Lévêque,Bordeaux-Pessac, und Direktor des Electrophysiology and HeartModeling Institute, LIRYC. "Der Kryoablations-Katheter von Adagiolässt sich vielseitig und intuitiv anwenden. Dieser Katheter kannnicht nur die üblichen PV-Läsionen bilden, sondern auch für diepräzise Ablation atrialer und ventrikulärer Tachykardien eingesetztwerden.""Es war ermutigend, aus erster Hand zu erleben, dass die vonAdagios Katheter erzeugten Läsionen trotz kurzer Verweilzeit auchnach vier Monaten transmural, kontinuierlich und vor allem dauerhaftwaren", so Dr. Mélèze Hocini, MD, außerordentlicher Professor amHôpital Cardiologique du Haut-Lévêque, Bordeaux-Pessac."Zuvor wurde Stickstoff als Kältemittel in verschiedenenchirurgischen Kryoablationsverfahren verwendet, einschließlichkardialer epikardialer Anwendungen. Doch ist es letztlich unsererpatentierten nahekritischen Stickstofftechnologie zu verdanken, dassdieses Tieftemperatur-Kryogen in einem endokardialen Katheter genutztwerden kann. Dadurch können wir langfristige und wahrlichkontinuierliche endokardiale Läsionen mit transmuraler Penetrationerzeugen, die tödliche Gewebetemperaturen von -40 Grad Celsius undtiefer erreichen", so Alex Babkin, PhD, Sc.D., Chief TechnologyOfficer von Adagio Medical, Inc. "Wir freuen uns sehr, dass dieErgebnisse klinischer Studien am Menschen mit unseren Erkenntnissender präklinischen LIRYC-Studien übereinstimmen."Informationen zu Adagio MedicalAdagio Medical, Inc. (www.adagiomedical.com) ist ein nichtbörsennotiertes Unternehmen mit Sitz in Laguna Hills, Kalifornien,das innovative Kryoablationstechnologien zur Erzeugungkontinuierlicher, linearer, transmuraler Läsionen zur Behandlung vonHerzrhythmusstörungen entwickelt, darunter paroxysmales undpersistierendes Vorhofflimmern, Vorhofflattern und ventrikuläreTachykardie. Adagio Medical, Inc. gehört zum Fjord VenturesPortfolio. Zusätzliche Informationen fordern Sie bitte per E-Mail anunter info@adagiomedical.com.Pressekontakt:Hakon Bergheimhbergheim@adagiomedical.comOriginal-Content von: Adagio Medical, Inc., übermittelt durch news aktuell