Adagio Medical meldet Erhalt der FDA-Ausnahmegenehmigung mit Auflagen für die Gerätetestung zur Durchführung einer klinischen Studie zur Behandlung von persistierendem Vorhofflimmern mit dem Ultra-Niedrigtemperatur-Kryoablationssystem

Laguna Hills, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Adagio Medical, Inc.(Adagio), Entwickler der iCLAS(TM)-Technologie, dem intelligentenSystem zur kontinuierlichen Läsionsablation bei extrem niedrigenTemperaturen (intelligent Continuous Lesion Ablation System), gabbekannt, dass es die Bewilligung zu einer Ausnahmegenehmigung für dieGerätetestung (Investigation Device Exemption, IDE) erhalten hat, dievon der US Food and Drug Administration (FDA) mit Auflagen erteiltwurde, um eine nicht-randomisierte, einarmige klinische Studie beipersistierendem Vorhofflimmern durchzuführen. Die Studie wird einenAntrag auf Marktzulassung für die Behandlung von Patienten mitVorhofflimmern unterstützen, das mehr als sieben Tage, aber wenigerals zwölf Monate besteht, und die keine vorherigeVorhofflimmer-Ablationstherapie hatten. Die Forschungszentren werdensowohl Privatpraxen als auch akademische Einrichtungen in den USA,Kanada und Europa umfassen."Das Adagio-Verfahren zielt darauf ab, die aktuellen Ergebnisse zuverbessern, die Eingriffszeit zu verkürzen und die Rentabilität desAnbieters zu verbessern. Unsere kürzlich erfolgte Pressemitteilungvom 31. Juli 2019 über die Verwendung von rein anatomischen Markernzur Behandlung von Vorhofflimmern, einschließlich PsAF, hat einenwichtigen Schritt in diese Richtung angekündigt", sagte OlavBergheim, CEO von Adagio. "Das iCLAS-Verfahren von Adagio ist eintransformativer Ansatz zur Ablation bei Vorhofflimmern.""Adagio hat intensiv auf diesen wichtigen Meilenstein desUnternehmens hingearbeitet und ist sehr zufrieden damit", sagte NabilJubran, Vice President of Regulatory Affairs and Quality. "Wir habenmit dem Zulassungsverfahren für unsere klinischen Standorte begonnenund werden voraussichtlich bis zum Herbst Patienten aufnehmen undbehandeln können. Wir freuen uns über das große Interesse derklinischen Gemeinschaft an der Teilnahme an dieser klinischenStudie."Die Studie wird die Adagio-Kryoablationskonsole mit dem OneShot(TM)- und den One Shot+(TM)-Kryoablationskathetern verwenden.Jedes Gerät wurde speziell entwickelt, um effektiv kontinuierliche,transmurale lineare und fokale Läsionen im linken und rechten Vorhofzu bilden. Die Patienten erhalten eine Ablation mit einem der beidenKatheter und werden 12 Monate lang beobachtet, um ein Wiederauftretender Arrhythmie nachzuweisen. In einer ähnlichen klinischen Studie,die in Europa durchgeführt wurde, hat sich die Einzelbehandlung vonPatienten mit persistierendem Vorhofflimmern ein Jahr nach derBehandlung mit Standard-Endpunktmessungen für die Ablation beiVorhofflimmern einer Wirksamkeit von 90 % angenähert.Informationen zu Adagio MedicalAdagio Medical Inc. ist ein Privatunternehmen mit Standort imkalifornischen Laguna Hills. Das Unternehmen entwickelt innovativeTechnologien zur Kryoablation für die kontinuierliche, lineare,transmurale Läsionsbildung zur Behandlung kardialer Arrhythmien,einschließlich paroxysmalem und persistierendem Vorhofflimmern,Vorhofflattern und ventrikulärer Tachykardie. Adagio Medical Inc. istein Portfoliounternehmen von Fjord Ventures. Um weitere Informationenzu erhalten, schicken Sie bitte eine E-Mail aninfo@adagiomedical.com.