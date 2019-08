Adagio Medical behandelt ersten Patienten mit chronischem Vorhofflimmern mit dem One Shot+(TM) Kryoablations-Katheter mit rein anatomischen Markern für korrekte Bildgebung

Laguna Hills, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Adagio Medical Inc.,Entwickler von iCLAS(TM), dem intelligenten System zurkontinuierlichen Läsionsablation bei extrem niedrigen Temperaturen(intelligent Continuous Lesion Ablation System) zur Behandlungkardialer Arrhythmien, gibt bekannt, dass der erste PsAF-Patienterfolgreich mit dem neuen One Shot+(TM) Kryoablations-Katheterbehandelt wurde - in einem Eingriff mit rein anatomischen Markern,bei beschränkter Nutzung fluorografischer Bildgebung und ohneErfordernis elektromagnetischen Mappings. Dieser neue Ansatz zieltdarauf ab, das Ablationsverfahren zur Behandlung von Patienten mitchronischer und langfristiger chronischer AF auf ein Niveau zuvereinfachen, auf dem es innerhalb kurzer und vorhersehbarer Zeitdurchgeführt werden kann, ohne Effektivität und Wirksamkeit derProzedur zu beeinträchtigen.Der anatomische Ansatz nutzt den One Shot+ Katheter und es ist nureine einzelner transseptaler Einstich erforderlich, um die Ziele imlinken Vorhof zu erreichen. Ein einzelner Katheter kommt zwecksNavigation, Ablation und Bestätigung der Läsionen zum Einsatz. Vorder Behandlung des ersten PsAF-Patienten in der europäischenklinischen Studie von Adagio an mehreren Standorten wurden eine Reihevon PAF-Patienten einer Ablation unterzogen, die mit reinanatomischen Markern korrekte Navigation erzielte. Im Fall vonPAF-Patienten wurden die Behandlungen auf die Isolierung sämtlicherPulmonalvenen beschränkt. Im Fall von PsAF-Patienten wurden andereBereiche des linken Vorhofs in die Prozedur aufgenommen,beispielsweise die posteriore Herzwand."Diese Technik und die rein anatomische Anwendung haben sich beider Behandlung paroxysmalen Vorhofflimmerns als höchst wirksam undeffizient erwiesen. Dies wurde in unserem Krankenhaus bis heute anmehr als zehn Patienten gezeigt", sagt Prof. Dr. Lucas Boersma, FESC,vom St. Antonius Hospital in Nieuwegein (Niederlande). "Ich bin sehrerfreut festzustellen, dass dies jetzt in die PsAF-Patientengruppefortschreitet, in der Behandlungsoptionen im Vergleich mitparoxysmalem Vorhofflimmern deutlich eingeschränkter sind. Ich binder Überzeugung, dass es nicht nur auf das Behandlungsergebnissondern auch auf Einfachheit und Gesamtzeit des Eingriffessignifikante Auswirkungen haben kann.""Meine ersten Erfahrungen bei der Behandlung chronischenVorhofflimmerns mit diesem Ansatz stimmen mich sehr optimistisch",sagt Dr. Tom De Potter, FEHRA, Associate Director im kardiovaskulärenZentrum der Abteilung für Kardiologie des BereichesElektrophysiologie am OLV Hospital in Aalst (Belgien). "Durch dieMöglichkeit, mit diesem Katheter lange und fortlaufende Läsionen zubilden, beträgt die Zusatzzeit zur Behandlung von nicht-PVI-Zielennur wenige Minuten und führt nicht zu einem Anstieg der Gesamtzeitdes Eingriffs. Zieht man die beeindruckenden Ergebnisse bei derBehandlung von PsAF mit der Technik von Adagio und Nutzungherkömmlicher Möglichkeiten der Navigation in Betracht, wie wir diesbereits bei mehr als 50 Fällen gezeigt haben, rechne ich damit, dassder neue anatomische Ansatz die gleiche Effektivität besitzen undsignifikant schneller sein wird. Die Verwendung des anatomischenAnsatzes zur Navigation in Kombination mit 3D-Drehungsangiographiewar eine klare Sache. Ich nehme an, dass ein typischer PsAF-Eingriffmit diesem Ansatz nur 60 - 90 Minuten dauern wird, selbst wennvollständige Cox-Maze-Läsionssätze zum Einsatz kommen. Die Tatsache,dass dies ohne komplexes Mapping-Werkzeug möglich ist, macht es nochbeeindruckender.""Die Dauer des Verfahrens und teure Gerätschaften fürAFib-Eingriffe haben die Rentabilität für die Anbieter eingeschränkt.Dies und suboptimale Ergebnisse sind die Hauptgründe dafür, dass mehrals 95 % des Marktes für Behandlungen weiterhin durch medikamentöseBehandlungen abgedeckt werden. Das Ziel von Adagio lautete von Beginnan, PAF und PsAF innerhalb einer Gesamtbehandlungszeit von wenigerals einer Stunde zu behandeln", sagt Olav Bergheim, CEO von AdagioMedical Inc. "Unsere Prozedur mit dem One Shot+(TM) Katheter nähertsich diesem Ziel jetzt und eliminiert zudem den Bedarf fürelektronisches Mapping, ohne zusätzliche Fluoro-Zeit zu benötigen.Dies kann für Krankenhaus und Elektrophysiologen zu wesentlichenEinsparungen führen."Informationen zu Adagio MedicalAdagio Medical Inc. ist ein Unternehmen in privater Hand mit Sitzim kalifornischen Laguna Hills. Das Unternehmen entwickelt innovativeTechnologien zur Kryoablation, die kontinuierliche, lineare,transmurale Läsionen zur Behandlung kardialer Arrhythmien schaffen,einschließlich paroxysmalen und persistenten Vorhofflimmerns,Vorhofflatterns und ventrikulärer Tachykardie. Adagio Medical Inc.ist ein Portfoliounternehmen von Fjord Ventures. Um weitereInformationen zu erhalten, schicken Sie bitte eine E-Mail aninfo@adagiomedical.com.Pressekontakt:Hakon Bergheimhbergheim@adagiomedical.com