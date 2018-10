Adagio Medical behandelt erste Patienten mit Vorhofflimmern mit neuem One Shot+(TM) Kryoablationskatheter

Vereinfachtes Verfahren zur Pulmonalvenenisolation (PVI) mit einereinzelnen kontinuierlichen transmuralen LäsionLaguna Hills, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Adagio Medical, Inc.,der Entwickler der iCLAS(TM) Technologie, dem intelligenten Systemzur kontinuierlichen Läsionsablation bei extrem niedrigenTemperaturen zur Behandlung von kardialen Arrhythmien, gibt dieerfolgreiche Behandlung der ersten Patienten mit dem neuen OneShot+(TM) Kryoablationskatheter bekannt. Der neue Katheter soll dasAblationsverfahren zur Pulmonalvenenisolation (PVI) wie auch anderekontinuierliche Ablationsläsionen von Zielen außerhalb derPulmonalvenen bei der Behandlung von Patienten mit Vorhofflimmernvereinfachen.Das iCLAS(TM) Verfahren mit dem One Shot+ Katheter nutzt eineneinzelnen transseptalen Ansatz und intuitive, anatomische Steuerung.Damit wird dem Arzt ermöglicht, schnell und sicher kontinuierlicheund fokale transmurale Läsionen im linken und rechten Vorhof zuschaffen. In diesen Katheter sind diagnostische Elektroden eingebaut,die die Steuerung des Katheters zum Ablationsort unterstützen.Darüber hinaus bietet der Katheter Echtzeitüberwachung mittels EKGs,mit der die erfolgreiche Schaffung von Läsionen bestätigt wird.Bislang konnten mit Adagios Kryoablations-Technologie bei extremniedrigen Temperaturen mehr als 50 Patienten mit Arrhythmieerfolgreich behandelt werden, die an fortlaufenden europäischenMulti-Center-Studien teilnehmen.Der neue One Shot+ Kryoablationskatheter wird zur Schaffungkontinuierlicher und fokaler transmuraler Läsionen im gesamtenEndokardium genutzt, einschließlich dem Pulmonalvenenantrum, derHinterwand, dem Mitral-Isthmus, dem cavo-trikuspidalen Isthmus undidentifizierten, angezielten Treibern."Dank dieser Technologie kann ich meinen Patienten eine sehreffiziente Behandlung bieten", so Dr. Tom de Potter, MD, FEHRA,stellvertretender Direktor, Herzzentrum der kardiologischenAbteilung, Bereich Elektrophysiologie am OLV-Krankenhaus imbelgischen Aalst. "Es freut mich sehr zu sehen, dass ich mit derjüngsten Generation von Kryoablationskathetern von Adagio wesentlichschneller und wirksamer eine komplette PVI erzielen kann als mitanderen Behandlungsverfahren. Durch die neue anpassbare diagnostischeFunktion wird das Verfahren vereinfacht und ist wesentlich wenigervom durchführenden Arzt abhängig. Ich freue mich darauf, mehrVerfahren mit diesem Gerät durchzuführen.""Adagio entwickelt die Technologie zur Kryoablation bei extremniedrigen Temperaturen seit fast sieben Jahren und hat bewiesen, dassdiese sehr vielversprechende klinische Ergebnisse bringt", so OlavBergheim, CEO von Adagio Medical. "Diese Technologie nochbenutzerfreundlicher für den Arzt zu machen und gleichzeitig ihrehervorragenden Funktionen zu erhalten ist aktuell unser Fokus. Derneue One Shot+ Katheter wurde entwickelt, um es dem Arzt zuermöglichen, die Pulmonalvenen mit kontinuierlichen transmuralenLäsionen in einer Gesamtzeit von unter 20 Minuten zu isolieren. Wirfreuen uns sehr, dass dieses Ziel bereits in vielen dieser Fälleerreicht werden konnte."Informationen zu Adagio MedicalAdagio Medical, Inc. (www.adagiomedical.com) ist einPrivatunternehmen mit Standort im kalifornischen Laguna Hills. DasUnternehmen entwickelt innovative Technologien zur Kryoablation, diekontinuierliche, lineare, transmurale Läsionen zur Behandlungkardialer Arrhythmien schaffen, einschließlich paroxysmalem undpersistenten Vorhofflimmern, Vorhofflattern und ventrikulärerTachykardie. Adagio Medical, Inc. ist eine Portfoliogesellschaft vonFjord Ventures. Für mehr Informationen senden Sie bitte eine E-Mailan info@adagiomedical.com.Pressekontakt:Hakon Bergheimhbergheim@adagiomedical.comOriginal-Content von: Adagio Medical, Inc., übermittelt durch news aktuell