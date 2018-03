Adacor Hosting zählt zu den besten Arbeitgebern in Hessen (FOTO)

Essen/ Offenbach (ots) -Mehr als nur ein Arbeitsplatz: Adacor Hosting ist am vergangenenFreitag beim Wettbewerb "Beste Arbeitgeber in Hessen 2018" von GreatPlace to Work® als einer der besten Arbeitgeber ausgezeichnet worden.Prämiert wurden Unternehmen, die ihren Beschäftigten besondersattraktive und förderliche Arbeitsbedingungen bieten.Bewertungsgrundlage war eine anonyme Befragung der Mitarbeitenden vonAdacor Hosting zu zentralen Arbeitsplatzthemen wie Vertrauen in dieFührungskräfte, Identifikation mit dem Unternehmen, beruflicheEntwicklungsmöglichkeiten, Vergütung, Gesundheitsförderung undWork-Life-Balance."Wir sind unheimlich stolz auf diese Auszeichnung, denn sieunterstreicht den Erfolg unserer Bemühungen, für unsere Mitarbeiterein attraktives und zufriedenes Arbeitsumfeld zu gestalten.Selbstverständlich werden wir uns auf diesem Preis nicht ausruhen,sondern als verantwortungsbewusster Arbeitgeber weiterhin alles dafürtun, damit die Work-Life-Balance unserer Mitarbeiterinnen undMitarbeiter gefördert wird", macht Kiki Radicke, Leiterin Marketingund Recruiting bei Adacor Hosting ihre Freude über die Auszeichnungdeutlich.Zudem wurde die Qualität der Maßnahmen der Personal- undFührungsarbeit im Unternehmen bewertet. 96 Prozent der Beschäftigten,die sich an der Befragung beteiligten, stellten die besonderenSozialleistungen heraus und 92 Prozent lobten die im Unternehmengewährleistete Gesundheitsförderung. Die Zusatzangebote undattraktiven Benefits werden für Bewerber seit Anfang März in demunternehmensweiten Jobportal unter https://jobs.adacor.com/aufbereitet.Besonderen Wert legt die Geschäftsführung auf dieFamilienfreundlichkeit und das Miteinander im Unternehmen. DieVereinbarkeit von Familie und Beruf kann verschiedene Facettenaufweisen: Bei Adacor arbeiten viele junge Kolleginnen und Kollegen,die neben dem Beruf die Betreuung ihrer Kinder managen müssen. AlsArbeitgeber unterstützt Adacor diese Mitarbeiter dabei, ihrenindividuellen Weg zu finden und zu gehen. Dabei wird darauf geachtet,dass Anpassungen an die persönliche Situation zu jeder Zeit möglichsind, um den Mitarbeitern ausreichend Flexibilität zu geben.So arbeitet es sich bei Adacor: Das Video aus den Büroräumen desUnternehmens https://youtu.be/1DXxofpMnT4"Zufriedene Mitarbeiter und deren Work-Life-Balance sind uns eingroßes Anliegen. Deshalb tun wir gerne unser Bestes, damitPrivatleben und Arbeitswelt der Kolleginnen und Kollegen optimalaufeinander abgestimmt sind. Besonders für Familien ist dieVereinbarkeit mit dem Beruf ein wichtiger Zufriedenheitsfaktor",fasst Andreas Bachmann, Geschäftsführer und CIO bei Adacor, zusammen.Über das UnternehmenDie Adacor Hosting GmbH mit Niederlassungen in Essen und Offenbachhat sich auf die Realisierung anspruchsvollerManaged-Hosting-Projekte spezialisiert. Zu ihren Kunden gehörenUnternehmen wie Red Bull, E.ON, Adesso, Suzuki oder Fastbill undgroße Webagenturen wie Denkwerk, Aperto und Brainbits. Zum weiterenLeistungsangebot gehören Managed Cloud Services sowie der Aufbau undder Betrieb kundenspezifischer Cloud-Lösungen. Weitere Informationenim Web unter https://www.adacor.com/Pressekontakt:Kiki RadickeLeiterin Marketing und RecruitingTelefon +49 (0)69 900299 2716marketing@adacor.comOriginal-Content von: ADACOR Hosting GmbH, übermittelt durch news aktuell