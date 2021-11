Köln/Berlin (ots) -Die passenden Weihnachtsgeschenke stehen bereit! Für alle "GZSZ"-Zuschauer:innen gibt es ab sofort auf gzsz-shop.de alles, was das Herz begehrt. Egal ob personalisierte Tassen, T-Shirts, Lunchboxen oder Dekoartikel - für jeden Geschmack und jeden Geldbeutel findet sich etwas im neuen Online-Shop von "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" (GZSZ). Darüber hinaus kommt der typische Kiez-Flair nicht zu kurz und Fans des "Mauerwerks", des "Kiezkauf" und der "Upcycling Buddies" werden ebenfalls fündig im Shop."'Gute Zeiten, schlechte Zeiten' gehört zu RTL wie keine zweite Serie und wir freuen uns sehr über den Start des Shops", sagt Lars-Eric Mann, General Director Ad + Concept Studio Ad Alliance. "Durch unsere Expertise im Lizenzgeschäft und unser gutes Gespür für die Bedürfnisse der Zuschauer:innen und User:innen wissen wir genau, wie wir unsere Zielgruppe begeistern können."Sven Gronemeyer, Head of Business Affairs und Business Development UFA Serial Drama: "Wir freuen uns sehr, dass mit der Ad Alliance der ideale Lizenzpartner für den Online-Shop gefunden wurde. 'GZSZ' gehört seit vielen Jahrzehnten zur Erfolgsgeschichte von RTL und UFA Serial Drama. Mit dem Fanshop und modernen Produkten wollen wir an die Erfolgsgeschichte früherer Merchandising-Aktivitäten anknüpfen."Die Ad Alliance kümmert sich neben dem Lizenzgeschäft für "GZSZ" ebenfalls um alle weiteren bekannten Formatmarken aus dem Hause RTL Deutschland wie bspw. "Alles was zählt", "Shopping Queen" oder "Die Höhle der Löwen"."Gute Zeiten, schlechte Zeiten" ist Deutschlands Daily Nummer 1, wird produziert von UFA Serial Drama am Standort Potsdam Babelsberg und läuft montags bis freitags um 19:40 Uhr bei RTL sowie jederzeit vorab auf RTL+. GZSZ ist zudem in UHD HDR bei RTL UHD zu sehen. Alle Infos gibt es auch hier: rtl-uhd.de.Zur Ad Alliance:Ad Alliance ist kompetenter Partner von Werbekunden und Mediaagenturen und Deutschlands Nummer 1 für individuelle Kreationen und ganzheitliche, crossmediale Kampagnenkonzepte. Damit bedient Ad Alliance die steigende Nachfrage nach gattungsübergreifenden Vermarktungsangeboten im Markt. Seit 2016 bündelt Ad Alliance die Kompetenzen starker Medienpartner und vermarktet die Sender und Angebote von RTL Deutschland, Gruner + Jahr, der SPIEGEL-Gruppe, der rtv media group sowie des Video- und Technologiespezialisten smartclip. Darüber hinaus ist Ad Alliance Dienstleister für Media Impact. Ein Qualitätsportfolio aus TV, Print, Online, Mobile, ATV und Audio, Sonderinszenierungen über alle Plattformen, einschließlich Native Advertising sowie Performance- und Influencer-Marketing - dafür steht die Ad Alliance. Neben der inhaltlichen Ausgestaltung bietet Ad Alliance technische Lösungen von Programmatic bis hin zur datenbasierten Ausspielung von Werbung und erreicht mit den vermarkteten Plattformen 99 Prozent der deutschen Bevölkerung.Pressekontakt:Laura LeszczenskiKommunikation Ad Alliance, RTL DeutschlandLaura.Leszczenski@rtl.de - Tel. 0221 456-74202Original-Content von: Ad Alliance, übermittelt durch news aktuell