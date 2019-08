Ad Alliance und Nespresso Deutschland sorgen mit Künstlicher Intelligenz für besondere Kaffeemomente / Crossmedia-Einsatz mit Contextual Video Tagging und Addressable TV

Weitere Suchergebnisse zu "Kaffee NYBOT Rolling":

Köln (ots) - , 27. August 2019 - Kaffee als Kickstart am Morgenoder genüsslich zum Nachtisch - Crossmedia-Vermarkter Ad Alliance undNahrungsmittelkonzern Nestlé machen es möglich. Ab sofort heißt esbis September "Mein Morgen. Mein Moment. Mein Nespresso." und dassowohl online als auch auf dem TV-Screen. Für die "Nespresso MorningKampagne" setzen die Partner unter anderem das Contextual VideoTagging ein - und somit auf den Einsatz Künstlicher Intelligenz."Auf's Stichwort genau" heißt es mithilfe des Contextual VideoTagging, denn damit erfolgt die Platzierung der Marke Nespresso impassenden Kaffeemoment. Den richtigen Zeitpunkt passt das von derMediengruppe RTL Deutschland entwickelte und KI-basierteVideoanalyse-Tool ab. Dieses scannt und analysiert Inhalte, um dieWerbebotschaft punktgenau in den Formatkontext einzubinden - und zwardann, wenn innerhalb der Sendung bestimmte vorab definierte Keywordsfallen. Für Nespresso Deutschland wurde dies für die VOX-Kochshow"Das perfekte Dinner" auf TVNOW eingesetzt. Ein ideales Umfeld, dennNespresso steht seit über 30 Jahren für höchste Kaffeequalität undweiß, dass ein Schluck Kaffee für besondere Genussmomente im Alltagsorgt. Entsprechend ist die Vielfalt an Kaffeespezialitäten - und dasfür jede Tassengröße. Genau das spiegelt die Kampagne wider undspielt mit den unterschiedlichen Kaffeetypen. Fällt also beim"Perfekten Dinner" eines der Schlüsselwörter, wie "Kaffee", "Genuss","Entspannung", "Morgen" oder "Nachtisch", wird der Player automatischskaliert und macht so Platz für einen sogenannten L-Frame. Dieser istim Look-and-Feel des Kunden gestaltet. Innerhalb des Frames wird dasgesprochene Keyword dynamisch in die Kreation aufgenommen, so dassdie Botschaft zur jeweiligen Situation passt. Dabei umrahmt dasWerbemittel für zehn Sekunden das Programm."Das Contextual Video Tagging haben wir im letzten Jahr entwickeltund testweise eingesetzt. Eine Technologie, die bis dato für dendeutschen Markt einzigartig ist und dies sowohl Kunden als auchZuschauer begeistert, das hat uns das positive Feedback gezeigt. Hiermöchten wir anknüpfen und haben für Nespresso ein Crossmedia-Paketgeschnürt, das neben dem Contextual Video Tagging die KomponentenAddressable TV und In-Stream beinhaltet", erklärt Matthias Dang,Geschäftsführer Ad Alliance."Nespresso steckt sehr viel Mühe und Leidenschaft in jedes kleineDetail des Kaffeeanbaus, von der Kaffeekirsche bis hin zum kostbarenTropfen in der Tasse. Mit unserer neuen Vertuo kommen nun auch alleLiebhaber einer großen Tasse vollmundigen Kaffees in den Genuss einerreichhaltigen Crema", erklärt Franziska Rettberg, Teamlead DigitalMedia & Brand bei Nespresso Deutschland. "Vom klassischen Espressound Lungo bis hin zum Mug mit 230ml oder sogar dem Alto mit 414mlKaffee: wir können unseren Kaffeeliebhabern nun Kaffeequalität injeder Tassengröße anbieten und damit den perfekten Morgen-Momentschaffen. Dem Crossmedia-Konzept der Ad Alliance ist es gelungen,genau diesen Gedanken aufzugreifen und umzusetzen."Neben dem Herzstück Contextual Video Tagging kommt mit dem"Pre-Roll Takeover XXL" eine weitere starke Onlinepräsenz ergänzendbei TVNOW zum Einsatz. Die große Kreationsfläche desIn-Stream-Werbemittels schafft genügend Raum, um sich der Frage nachdem eigenen Kaffeetyp zu stellen und per Klick detailliertereInformationen auf der Kunden-Microsite abzurufen. Beim Einsatz dieserWerbeintegration setzt Nespresso auf eine breite Zielgruppenabdeckungund somit auf das gesamte TVNOW-Angebot. Zusätzlich kommen dieTV-Reichweiten hinzu, denn für die "Nespresso Morning Kampagne" wirdebenso ein Switch In XXL im Addressable TV eingesetzt. So könnenZuschauer auf den Sendern der Mediengruppe RTL via gelber Tasteebenfalls mehr über die fünf Kaffeetypen erfahren und sich der Fragestellen, welcher Morgentyp sie sind.Zur Ad Alliance:Ad Alliance ist kompetenter Partner von Werbekunden undMediaagenturen für die individuelle Kreation und Orchestrierungcrossmedialer Kampagnen und bedient damit die steigende Nachfragenach gattungsübergreifenden Vermarktungsangeboten im Markt. Seit 2016bündelt Ad Alliance die Kompetenzen starker Medienpartner: IPDeutschland, G+J e|MS, SpotX/smartclip, SPIEGEL MEDIA und, ab 2020,Media Impact - ein Qualitätsportfolio aus TV, Print, Online, Mobileund Audio. Sie steht für Sonderinszenierungen über alle Plattformen,einschließlich Native Advertising sowie Performance- undInfluencer-Marketing. Neben der inhaltlichen Ausgestaltung bietet AdAlliance technische Lösungen von Programmatic bis hin zurdatenbasierten Ausspielung von Werbung. Gemeinsam erreichen die vonAd Alliance vermarkteten Plattformen 99 Prozent der deutschenBevölkerung.Pressekontakt:Cordelia WagnerSprecherin Ad Alliance, Mediengruppe RTL Deutschlandcordelia.wagner@mediengruppe-rtl.de - Tel. 0221 456-74200Original-Content von: Ad Alliance, übermittelt durch news aktuell