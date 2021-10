Ad Alliance inszeniert natives Storytelling par excellence - Moderatorin Panagiota Petridou stellt den neuen Kia Sorento im Native Talk vor

Köln (ots) -Native Advertising verbindet die Stärken der Ad Alliance - Reichweite und Inhalt - miteinander und dies wird im Rahmen einer neuen Kampagne in den Fokus gerückt. Moderatorin Panagiota Petridou und Felicitas Wunder (Produktmanagerin Kia) präsentieren im ausführlichen Native Talk den neuen Kia Sorento. Ideengeber der nativen Kampagne war die Ad Alliance, die sich für Konzeption, Umsetzung und Produktion der zweiteiligen Videoreihe verantwortlich zeichnet.Im Mittelpunkt der zwei Videos, die bis Mitte November auf ntv.de und Stern.de auf den jeweiligen Content Specials-Sites, eingebunden werden, stehen die USPs, die der neue Kia Sorento mit sich bringt. Neben den technischen Ausstattungshighlights werden u.a. auch die Antriebsvarianten ausführlich vorgestellt. Dabei bekommen die User:innen hautnah und authentisch den neuen Kia Sorento präsentiert. Während einer Probefahrt gehen Panagiota und Felicitas auf die einzelnen Highlights genauer ein und stellen diese eingänglich vor. Begleitet werden die Videos durch umfassende Advertorials und Artikel auf jeweiligen Sonderseiten auf ntv.de und Stern.de."Native Advertising ist die Königsdisziplin, aber wir beweisen einmal mehr, mit welcher Leidenschaft und Kreativität wir die Wünsche des Kunden verstehen und umsetzen", erklärt Frank Vogel, CSMO der Ad Alliance. "Ich persönlich freue mich aber auch sehr, dass wir im Talk das Thema E-Mobilität aufgreifen und den User:innen so auch einen direkten Mehrwert und spannende Insights mitgeben."Benjamin Schrenner, Senior Manager National Marketing Communications, Digital Platforms & CRM bei Kia Deutschland ergänzt: "Für die Einführung des neuen Kia Sorento haben wir uns bewusst für ausgewählte, hochwertige Platzierungen auf Websites der Ad Alliance entschieden, die in der Zielgruppe eine hohe Relevanz haben. Nach Definition von Anforderungen und Zielsetzungen haben wir gemeinsam mit Moderatorin Panagiota Petridou unverwechselbarer Content geschaffen, der das Fahrzeug in Szene setzt und für uns vielseitig einsetzbar ist."Zur Ad Alliance:Ad Alliance ist kompetenter Partner von Werbekunden und Mediaagenturen und Deutschlands Nummer 1 für individuelle Kreationen und ganzheitliche, crossmediale Kampagnenkonzepte. Damit bedient Ad Alliance die steigende Nachfrage nach gattungsübergreifenden Vermarktungsangeboten im Markt. Seit 2016 bündelt Ad Alliance die Kompetenzen starker Medienpartner und vermarktet die Sender und Angebote von RTL Deutschland, Gruner + Jahr, der SPIEGEL-Gruppe, der rtv media group sowie des Video- und Technologiespezialisten smartclip. Darüber hinaus ist Ad Alliance Dienstleister für Media Impact. Ein Qualitätsportfolio aus TV, Print, Online, Mobile, ATV und Audio, Sonderinszenierungen über alle Plattformen, einschließlich Native Advertising sowie Performance- und Influencer-Marketing - dafür steht die Ad Alliance. Neben der inhaltlichen Ausgestaltung bietet Ad Alliance technische Lösungen von Programmatic bis hin zur datenbasierten Ausspielung von Werbung und erreicht mit den vermarkteten Plattformen 99 Prozent der deutschen Bevölkerung.Pressekontakt:Laura LeszczenskiKommunikation Ad Alliance, RTL DeutschlandLaura.Leszczenski@rtl.de - Tel. 0221 456-74202Original-Content von: Ad Alliance, übermittelt durch news aktuell