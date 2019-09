Ad Alliance bereitet für Ferrero eine crossmediale Ü-Ü-Überraschung

Köln (ots) - 18. September 2019 - Besondere Anlässe brauchenbesondere Kommunikationsmaßnahmen und das gilt selbstverständlichauch für die kinder Überraschung-Sonderserien "Enchantimals[TM]" und"Pets 2" aus dem Hause Ferrero. Ad Alliance hält mit demProduktversprechen "Na, neugierig?" mit und schnürt ein crossmedialesÜberraschungspaket, bestehend aus den Komponenten TV, Print undDigital. Auf allen drei Kanälen machen Sonderwerbeformen aufungewöhnliche Weise auf die Ü-Eier aufmerksam - genauer gesagt aufjedes 7. Ü-Ei, denn diese enthalten die beliebten Figuren.Für den Süßwarenhersteller wurden eigens individuelle Movesplitskreiert, die bei VOX ausgestrahlt werden. Dabei linsen die neuenSonderserien-Stars hinter dem Ü-Ei hervor und lassen kleine und großeZuschauer bereits erahnen, welche Überraschung in jedem 7. Ei aufsich warten lässt. Die Neugier wird gestillt, sobald das Ü-Ei fälltund den Blick auf den TV-Spot freigibt. Die Spots zur jeweiligenThemenwelt werden über den Tag verteilt bei VOX ausgestrahlt. Teileder Mechanik finden sich auch bei der Umsetzung für das Choose Adwieder, dass bei TVNOW eingesetzt wird. Das besondere an derinteraktiven Video-Sonderwerbeform: sie bietet ZuschauernWahlfreiheit. Genauer gesagt kann der Zuschauer zwischen demklassischen Ü-Ei oder dem Rosa-Ei wählen. Das 10-sekündige Introhilft bei der Entscheidung, denn in diesen 10 Sekunden gewähren dieanimierten Ü-Eier einen kleinen Einblick, was sich in ihnen verbirgt.Mit Klick auf das Ü-Ei werden die Nutzer in die jeweilige Themenwelthinein gezoomt. Dabei endet die Kamerafahrt in einembildschirmfüllenden Rahmen, der im Look and Feel der jeweiligenLizenz gestaltet ist. Genau hier finden sich mehr Informationen zuden einzelnen kleinen Persönlichkeiten und Überraschungen, die viaMouse-Over angezeigt werden - sowohl während der Spotausstrahlung alsauch drei Minuten nach Ablauf des Spots. Die Charaktere der Figurensind das verbindende Element zum Print-Auftritt. In Form vonhochwertigen 4-seitigen Beiheftern sind die kleinen "Stars" in denSeptember-Ausgaben verschiedener Printtitel wie ELTERN FAMILY,BARBARA, BRIGITTE und BRIGITTE MOM integriert. Auch hier wird dieNeugier der Zielgruppe geweckt, in dem die Leser durch eine Stanzungin Ei-Form zunächst nur einen Teil der Figuren sehen können. BeimAufklappen zeigt sich dann die gesamte Vielfalt und Abwechslung derzwei Sonderserien, so dass insbesondere durch die spielerischeKreation ein besonderes, rundes Crossmedia-Paket entsteht. DieAgentur Vizeum, Wiesbaden, aus dem Dentsu Aegis Network ist für dieMediastrategie und -planung verantwortlich."Das 3-fach Konzept aus der Neugier beim Auspacken, der leckerenSchokolade und der Freude über das Spielzeug ist seit Jahrzehntenunverändert erfolgreich - bis auf die kleinen Überraschungen, dieimmer wieder neu sind. Genauso wie unsere Kommunikationsmaßnahmen.Den Spagat zwischen Tradition und Moderne zu finden ist nicht immerleicht, daher hat uns das umfassende Ad Alliance Konzept überzeugt.Hier ist es gelungen traditionelle und innovative Kanäle undMaßnahmen miteinander zu verbinden." erklärt Annette Calandrini,Media Manager bei Ferrero."Das Ü-Ei ist wohl für jeden von uns 'Held der Kindheit'. Einensolchen Helden in Szene zu setzen, ist eine gewisse Herausforderung,die unsere Kreativeinheiten hervorragend im Schulterschluss gelösthaben. Nach dem Motto 'Ü-Ei meets Storytelling' wurden ganzeThemenwelten erschaffen, die das Besondere der Sonderserienherausstellt und sicherlich die Neugier beim Zuschauer weckt. Mitdiesem Konzept haben wir ein weiteres tolles Ergebnis für diekreative Schlagkraft der Ad Alliance, die dem neuzeitlichen Ü-Eigerecht wird" freut sich Matthias Dang, Geschäftsführer Ad Alliance.Zur Ad Alliance:Ad Alliance ist kompetenter Partner von Werbekunden undMediaagenturen für die individuelle Kreation und Orchestrierungcrossmedialer Kampagnen und bedient damit die steigende Nachfragenach gattungsübergreifenden Vermarktungsangeboten im Markt. Seit 2016bündelt Ad Alliance die Kompetenzen starker Medienpartner: IPDeutschland, G+J e|MS, smartclip, SPIEGEL MEDIA und, ab 2020, MediaImpact - ein Qualitätsportfolio aus TV, Print, Online, Mobile undAudio. Sie steht für Sonderinszenierungen über alle Plattformen,einschließlich Native Advertising sowie Performance- undInfluencer-Marketing. Neben der inhaltlichen Ausgestaltung bietet AdAlliance technische Lösungen von Programmatic bis hin zurdatenbasierten Ausspielung von Werbung. Gemeinsam erreichen die vonAd Alliance vermarkteten Plattformen 99 Prozent der deutschenBevölkerung.Pressekontakt:Cordelia WagnerSprecherin Ad Alliance, Mediengruppe RTL Deutschlandcordelia.wagner@mediengruppe-rtl.de - Tel. 0221 456-74200Original-Content von: Ad Alliance, übermittelt durch news aktuell