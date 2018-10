Ad Alliance auf Platz 2 im digitalen Vermarkter-Ranking der agof: SPIEGEL MEDIA wird neben G+J e|MS und IP Deutschland unter dem Dach der Ad Alliance in der agof daily digital facts ausgewiesen

Köln/Hamburg (ots) - Seit dem 1. September 2018 werden diedigitalen Angebote von SPIEGEL MEDIA im digitalen Vermarkter-Rankingder agof daily digital facts unter dem Dach der Ad Allianceausgewiesen. Dazu zählen unter anderem die digitalen Gesamtangebotevon SPIEGEL ONLINE, manager-magazin.de, bento und Harvard BusinessManager Online mit ihren entsprechenden Online- und Mobile-Varianten.In der aktuellen Veröffentlichung für den Monat September liegtdie Ad Alliance im agof Vermarkter-Ranking mit einer Reichweite von74,7 Prozent auf Rang 2 und hat damit ihre ohnehin starke Positionals einer der größten deutschen Digital-Vermarkter noch weiterausgebaut. Insgesamt erreichen die Vermarkter der Ad Alliance 44,20Millionen Unique User ab 16 Jahren in Deutschland.Die Relevanz der Ad Alliance zeigt sich auch beim Blick aufspezifische Segmente: So erreichen die digitalen Nachrichtenangebotevon n-tv.de, STERN.de, SPIEGEL ONLINE und bento eine Reichweite von50,2 Prozent. Das entspricht 29,68 Millionen Unique Usern, womit dieAd Alliance eines der reichweitenstärksten journalistischenNachrichtenangebote im agof-Universum darstellt. In gehobenen undkonsumstarken Zielgruppen erzielt die Ad Alliance darüber hinausbesonders hohe Affinitäten.Matthias Dang, Geschäftsführer Ad Alliance: "Die Vermarkter der AdAlliance sind mit ihren gattungsübergreifenden Qualitätsangeboten einunverzichtbarer Partner für eine reichweitenstarkeMarkenkommunikation - der Ausweis von SPIEGEL MEDIA unter derDachmarke Ad Alliance im agof Vermarkter-Ranking macht die dahinterstehende Schlagkraft einmal mehr deutlich. Die Kombination vonjournalistischen Umfeldern und konzeptioneller Kompetenzunterstreicht unsere Relevanz in der Digital-Vermarktung."André Pätzold, Leiter SPIEGEL MEDIA: "Seit einem Jahr sind wirstrategischer Partner der Ad Alliance und mit unseren MedienmarkenTeil eines Qualitätsportfolios, das für ein klaresLeistungsversprechen steht: Qualität, Wirkung und natürlich für eineaußergewöhnliche Reichweite - ein weiterer Beleg für dieherausragende Position unserer Vermarktungs-Alliance im deutschenOnline-Werbemarkt."Über alle Medienkanäle in TV, Print und Digital haben dieVermarkter G+J e|MS, IP Deutschland, smartclip und SPIEGEL MEDIA eineReichweite von 99 Prozent in der deutschen Bevölkerung. Die dahinterstehenden Premiumumfelder sowie die konzeptionelle Kompetenz fürkonvergente Lösungen bedienen die aktuellen Marktanforderungen nachinnovativen Crossmedia-Lösungen.Zur Ad Alliance:Unter dem Dach der 2016 gegründeten Ad Alliance bedienen dieVermarkter G+J e|MS, IP Deutschland, smartclip und seit September2017 SPIEGEL MEDIA die steigende Nachfrage nachgattungsübergreifenden Vermarktungsangeboten im Markt. So bieten dieeinzelnen Vermarkter mit der Ad Alliance koordinierte,reichweitenstarke Angebote, Crossmedia-Lösungen sowie innovativeWerbeprodukte für Werbetreibende und Agenturen an. Dabei verhandelt,schließt und steuert die Ad Alliance Rahmenverträge als Dienstleisterfür die jeweiligen Vermarkter. Mit dem erweiterten Portfolio dereinzelnen Vermarkter unter dem Dach von Ad Alliance werden monatlich99 Prozent der deutschen Bevölkerung erreicht.Pressekontakt:Cordelia WagnerSprecherin Ad Alliance, Mediengruppe RTL Deutschlandcordelia.wagner@mediengruppe-rtl.de - Tel. 0221 456-74200Original-Content von: Ad Alliance, übermittelt durch news aktuell