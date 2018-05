Ad Alliance-Vermarkter setzen das Bübchen Pflege-Einmaleins in Szene - Nina Bott ist Markenbotschafterin

Köln (ots) - Für Babys Schutz und Hautschmeichler, für Eltern einRitual - dafür stehen die Pflegeprodukte von Bübchen. "Fühlt sich gutan" garantiert Bübchen für die Schwangerschaft, die Zeit nach derGeburt und auch für die ersten Lebensjahre. Die Vermarkter der AdAlliance garantieren das gleiche Motto für die groß angelegteCrossmedia-Kampagne, die die Vermarkter IP Deutschland und G+J e|MSgemeinsam mit den Agenturen Path und Faktor 3 für Nestlé kreierthaben.Ab dem 1. Mai sind die Vermarkter der Ad Alliance von Kopf bis Fußauf Bübchen eingestellt. In der rund dreimonatigen Kampagnenlaufzeitwerden im monatlichen Wechsel verschiedene Themenschwerpunkte mitunterschiedlichen Produktlinien der Marke Bübchen in den Mittelpunktgerückt. Markenbotschafterin über alle Kanäle - TV, Online, Print undSocial Media - ist Nina Bott, die nicht nur Sendergesicht von VOXist, sondern auch als zweifache Mutter unter "Mutterrolle by NinaBott" bloggt. Als glaubwürdige Pflege-Expertin ist sie BübchensMarkenbotschafterin in speziell für die Kampagne produzierten15-sekündigen Influencer-Splits, die über den gesamtenKampagnenzeitraum im Umfeld von "Prominent", "Shopping Queen" und"Zwischen Tüll und Tränen" bei VOX ausgestrahlt und online auf denPortalen der Mediengruppe RTL Deutschland verlängert werden.Produziert wurden die Spots vom Marketing der Mediengruppe RTL.Darüber hinaus gibt es online auf den Gruner+Jahr-Expertenseiten fürKinder, Eltern und Familien, ELTERN.de und URBIA.de, eigene Channelszum Thema Baby- und Kinderpflege. Ebenso rücken Print-Advertorials inELTERN, ELTERN FAMILY sowie in FAMILIE & CO Expertentipps zum ThemaBabypflege in den Fokus.Stefanie Schulze, Commercial Manager Bübchen bei Galderma: "Wirvon Bübchen verstehen uns als Begleiter von Eltern, wir wollen sievor allem darin bestärken auf ihr Bauchgefühl zu hören - und dasnicht nur in Sachen Hautpflege. Durch die Ad Alliance-Kampagne habenwir die perfekten Partner an unserer Seite, die uns dabeiunterstützen, unsere Botschaft zu verbreiten. So können wir dieBübchen-Produktstorys authentisch und lebendig erzählen."Matthias Dang, Geschäftsführer Ad Alliance: "Wir freuen uns sehrüber diese Kampagne. Bübchen ist seit fünf Jahrzehnten eineetablierte Marke. Mit der Entscheidung für eine Ad Alliance Kampagnetrifft Tradition auf Moderne - und das sehr eindrucksvoll. DieVermarkter bieten unter dem Dach der Ad Alliance nicht nurreichweitenstarke Angebote für die entsprechende Zielgruppe - dankder Verzahnung der verschiedenen Kanäle kommt kein Elternteil anBübchen vorbei."Bildmaterial erhalten Sie auf Anfrage.Zur Ad Alliance:Unter dem Dach der 2016 gegründeten Ad Alliance bedienen dieVermarkter G+J e|MS, IP Deutschland, smartclip und ab September 2017SPIEGEL MEDIA die steigende Nachfrage nach gattungsübergreifendenVermarktungsangeboten im Markt. So bieten die einzelnen Vermarktermit der Ad Alliance koordinierte, reichweitenstarke Angebote,Crossmedia-Lösungen sowie innovative Werbeprodukte für Werbetreibendeund Agenturen an. Dabei verhandelt, schließt und steuert die AdAlliance Rahmenverträge als Dienstleister für die jeweiligenVermarkter. Mit dem erweiterten Portfolio der einzelnen Vermarkterunter dem Dach von Ad Alliance werden monatlich 99 Prozent derdeutschen Bevölkerung erreicht.Pressekontakt:Cordelia WagnerSprecherin Ad Alliance, Mediengruppe RTL Deutschlandcordelia.wagner@mediengruppe-rtl.de - Tel. 0221 456-74200Original-Content von: Ad Alliance, übermittelt durch news aktuell