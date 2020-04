Köln (ots) - Am Ostersonntag bringt RTL mit "Ostern mit Dir - Wir bleiben zusammen" Familien und Freunde virtuell zusammen und sorgt für viele emotionale Momente - unterstützt von Ferrero und der Marke kinder.Die Idee zur Show wurde binnen kurzer Zeit entwickelt und entstand aus dem Gedanken heraus, positive Botschaften in Zeiten der Corona-Krise zu ermöglichen. Genauso kurzfristig hat sich Ferrero mit seiner Marke kinder entschieden, die Sendung auf verschiedenen Plattformen mit zu unterstützen.Das Paket beinhaltet u.a. Aufruftrailer zum Einsenden von Ostergrüßen, ein Trailerpaket für die Programmankündigung sowie das Presenting der Show selber, sowohl im TV als auch digital. Die Marke kinder ist dabei harmonisch in die Live-Sendung am Sonntag eingebettet, ohne dominant aufzutreten: So werden Helfer mit Kinderschokolade überrascht oder Zuschauer müssen erraten, wie viele Überraschungseier in einem Garten versteckt wurden. Alle Infos rund um die Show werden zudem auf RTL.de präsentiert."In der aktuellen Lage ist es wichtig, unseren Zuschauern und Werbekunden positive Inhalte zu vermitteln, wo immer das möglich ist. RTL war unheimlich schnell mit der Entscheidung, diese emotionale Show ins Programm zu nehmen - und ebenso schnell hat sich Ferrero entschieden, als Partner dabei zu sein. Ostern ist ein Fest der Freude, der Freunde und der Familie - und wenn man sich nicht persönlich treffen kann, dann sind virtuelle Zusammenkünfte und kleine Gesten und Geschenke umso wichtiger. Diese Chance nutzen hier alle Beteiligten, und darüber freuen wir uns sehr," so Frank Vogel, CMO für die Ad Alliance."Dieses Ostern wird für alle Menschen anders als sonst sein. Wo sonst Nähe ist, heißt es jetzt, auf räumliche Distanz zu gehen. Die Marke kinder ist eine Familienmarke, seit Generationen. Was liegt da näher, als den Familien zu ermöglichen, sich trotz räumlicher Distanz emotional nahe zu sein", so Ariane Bubalo, Marketing kinder.Die Show "Ostern mit Dir - Wir bleiben zusammen", moderiert von Angela Finger-Erben und Wolfram Kons, wird am Ostersonntag, 19.05 Uhr, live bei RTL ausgestrahlt. Bereits vorab können Zuschauer Videobotschaften einsenden, die dann in der Show gezeigt werden. Alle Infos hierzu sind auf RTL.de zu finden. Produziert wird die Live-Show von infoNetwork. Die Kampagne wurden von der Ad Alliance gemeinsam mit der Mediaagentur Vizeum Deutschland und dem Marketing der Mediengruppe RTL Deutschland entwickelt und umgesetzt.Zur Ad Alliance:Ad Alliance ist kompetenter Partner von Werbekunden und Mediaagenturen für die individuelle Kreation und Orchestrierung crossmedialer Kampagnen und bedient damit die steigende Nachfrage nach gattungsübergreifenden Vermarktungsangeboten im Markt. Seit 2016 bündelt Ad Alliance die Kompetenzen starker Medienpartner: Mit der Vermarktung des Werbeinventars von IP Deutschland, G+J e|MS, smartclip, SPIEGEL MEDIA und als Dienstleister für Media Impact bietet Ad Alliance ein Qualitätsportfolio aus TV, Print, Online, Mobile und Audio. Sie steht für Sonderinszenierungen über alle Plattformen, einschließlich Native Advertising sowie Performance- und Influencer-Marketing. Neben der inhaltlichen Ausgestaltung bietet Ad Alliance technische Lösungen von Programmatic bis hin zur datenbasierten Ausspielung von Werbung. Gemeinsam erreichen die von Ad Alliance vermarkteten Plattformen 99 Prozent der deutschen Bevölkerung.Pressekontakt:Laura LeszczenskiKommunikation Ad Alliance, Mediengruppe RTL DeutschlandLaura.Leszczenski@mediengruppe-rtl.de - Tel. 0221 456-74202Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/129273/4568241OTS: Ad AllianceOriginal-Content von: Ad Alliance, übermittelt durch news aktuell