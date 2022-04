AdSimple bedankt sich für über 1250 Google-Rezensionen

Gänserndorf, Niederösterreich (ots) -AdSimple hat in den letzten Jahren über 1250 Google Rezensionen erhalten, im Durchschnitt 4,7 Sterne. Die meisten betreffen den Datenschutz-Generator und zeigen die Zufriedenheit der Kunden.Gute Google-Bewertungen zu erhalten ist besonders im Onlinebereich wichtig und zeigt anderen Kunden wie es um die Zufriedenheit der Kunden steht. Umso dankbarer ist AdSimple, dass das Unternehmen besonders viele positive Rückmeldungen zum beliebten Datenschutz-Generator für Österreich (https://www.adsimple.at/datenschutz-generator/) und Deutschland (https://www.adsimple.de/datenschutz-generator/) erhalten hat. Im Schnitt bewerten Kunden AdSimple mit 4,7 Sternen, was eine besonders große Zufriedenheit mit den Dienstleistungen und Tools von AdSimple ausdrückt."Wir sind sehr zufrieden mit der Anzahl und der Qualität der Rückmeldungen unserer Kunden. Es ist immer wieder motivierend zu lesen, dass unsere Arbeit geschätzt wird", zeigt sich Ing. Andreas Ostheimer, Geschäftsführer bei der AdSimple GmbH glücklich über so viel positives Feedback.AdSimple wird auch weiterhin anwaltlich geprüfte Datenschutztexte hoher Qualität anbieten und so dafür sorgen, dass Unternehmen in Österreich und Deutschland zu kostenlosen bzw. kostengünstigen Datenschutztexten kommen.AdSimple Datenschutz Generator Jetzt Datenschutzerklärung generieren (https://www.adsimple.at/datenschutz-generator/)Pressekontakt:Ing. Andreas OstheimerAdSimple GmbHoffice@adsimple.at+43 2282 60715Original-Content von: AdSimple GmbH, übermittelt durch news aktuell