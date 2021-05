Acxiom und MullenLowe Profero präsentieren 'Fuse': Eine end-to-end-Personalisierungslösung für unternehmenseigene Kanäle

Frankfurt am Main (ots) - Das Customer Intelligence-Unternehmen Acxiom (http://www.acxiom.de/) hat gemeinsam mit MullenLowe Profero (http://www.mullenloweprofero.com/) eine Marketinglösung entwickelt, die eine über eine Customer Data Plattform (CDP) geleitete Personalisierung auf unternehmenseigenen Kanälen ermöglicht. MullenLowe Profero ist eines der führenden Unternehmen für Customer Experience und gehört zum globalen Netzwerk für integrierte Marketingkommunikation, der MullenLowe Group. (http://www.mullenlowegroup.com)Die Lösung mit dem Namen Fuse ist ab sofort verfügbar und wird von Acxiom (http://www.acxiom.co.uk) in London, zusammen mit der UK-Niederlassung von MullenLowe Profero, die ebenfalls in London ansässig ist, geleitet.Die Zusammenarbeit verbindet Acxioms Expertise im Bereich Identität und Daten mit der Erfahrung von MullenLowe Profero. MullenLowe Profero konzipiert aus den von Acxiom in der CDP zur Verfügung gestellten Consumer Insights digitale Kampagnen mit hoher Einbindung der Konsumenten. Unternehmen sind mit dieser end-to-end-Lösung nun in der Lage, die vernetzte Customer Experience zu verbessern und zugleich Kunden auf diesen digitalen Kanälen zu begleiten.Immer häufiger erwarten Kunden eine personalisierte Interaktion, die ihre eigenen Vorlieben und Interessen widerspiegelt. Zudem wünschen sie sich, dass Marken ihre Bedürfnisse erkennen und verstehen. Laut einer aktuellen Studie von MullenLowe Profero (https://www.mullenlowegroupuk.com/2021-cx-research-report/) ist ein Viertel der Verbraucher von Markenherstellern frustriert, sobald sie den Eindruck gewinnen, dass ihre Interessen nicht verstanden werden. Zudem präferieren Verbraucher Unternehmen, die durch den Einsatz von Technologie personalisierte Customer Experiences bieten. Vor diesem Hintergrund ist Fuse ein wichtiges Tool, da Unternehmen damit den aktuellen Ansprüchen ihrer Kunden gerecht werden können. Zugleich können sie damit unternehmensintern definierte Ziele im Bereich der Personalisierung besser umsetzen.David Keens, Vice President of Product EMEA bei Acxiom: "Wir sehen, dass unsere Kunden am erfolgreichsten sind, wenn ihr Fokus auf der Bereitstellung außergewöhnlicher und personalisierter Kundenerlebnisse liegt. Es freut mich sehr zu sehen, wie die Brillanz von MullenLowe Profero und Acxiom mit dem Einfallsreichtum unserer Marketingtechnologie-Partner zusammenkommt - So können wir personalisierte Customer Experiences auf die nächste Entwicklungsstufe bringen."Fuse vereint drei Kernfunktionen:DatenintelligenzZunehmend konzentrieren sich Marken darauf, ihren Kunden über alle Medien hinweg verbesserte Erlebnisse zu bieten. Um dies zu erreichen, versuchen sie eigene Data Layer zu erstellen, um mit Hilfe dieser zu verstehen, wer ihre Kunden sind. Letztendlich geht es auch darum, wichtige Entscheidungen für die Ausgestaltung der Personalisierungsebene zu treffen. Unternehmen profitieren davon, wenn sie die Daten, über die sie bereits verfügen, mit zusätzlichen Erkenntnissen über den Lebensstil der Kunden und deren Einstellung zu Wettbewerbern anreichern. Wichtig ist, dass die zu verwendenden Daten rechtmäßig und datenschutzkonform kuratiert worden sind. Mit Acxioms Beitrag kann die Fuse-Lösung auf einige der weltweit größten, anerkanntesten und zuverlässigsten Datenressourcen zugreifen.CDP-Technologie & ExpertiseIn einer Welt, in der Menschen mehrere Geräte und Kanäle nutzen und zwischen diesen wechseln, ist die korrekte Erkennung der Kunden für alle Unternehmen eine Herausforderung. Die Customer Data Plattform (CDP) erstellt eine persistente Kunden-ID, indem sie den Kunden während seiner Customer Journey über alle Kanäle und Geräte hinweg begleitet und, sofern erlaubt, Daten sammelt. Diese Daten werden dann vereinheitlicht und können in einem breiteren Marketing-Ökosystem verwendet werden. So wird sichergestellt, dass die als relevant definierten Botschaften die passenden Zielgruppen erreichen. Fuse ermöglicht Unternehmen somit, eine Roadmap für ihren Erfolg zu definieren und ihre gesetzten Ziele für die Personalisierung zu erreichen.Markengeführte Customer ExperienceDie Investition in Daten und Marketing-Technologie ist nur erfolgreich, wenn sie auch zu einem für die Zielgruppe relevanten Ergebnis führt. Verbraucher wollen, dass Marken online menschlichere, bedeutungsvollere Interaktionen bieten, jedoch ähneln sich Apps, Websites und das CRM der einzelnen Marken zu häufig. Unternehmen, die den Aspekt der Personalisierung in den Vordergrund stellen, müssen dem auch auf der digitalen Ebene gerecht werden. Nur so kann das volle Potenzial ausgeschöpft werden.Wie wichtig individuell wirkende Kundenerlebnisse, insbesondere im digitalen Bereich, sind, zeigt auch die Studie aus Großbritannien von MullenLowe Profero: Fast die Hälfte der Befragten würde eine Marke gezielt kaufen oder mehr Zeit mit ihr verbringen, wenn ein Erlebnis geboten wird, das auf die eigenen Interessen und Bedürfnisse eingeht. Ignorieren Unternehmen dies und erfüllen die Erwartungen ihrer Kunden nicht, riskieren sie erhebliche Umsatzverluste. In der Studie schätzt MullenLowe Profero den Verlust im Onlinebereich auf bis zu 12 Milliarden Pfund.Fuse unterstützt Firmen bei der Gestaltung datengesteuerter Customer Experiences und der Erschaffung kreativer Programme, die mittels eines umfassenden Mixes an Möglichkeiten über digitale Plattformen, Medien, digitale Inhalte und CRM den Nutzen für Neu- wie auch Bestandskunden steigern. Die Lösungen umfassen CRM- und Loyalitätsstrategie, Customer Journey Development, Experience Design (UX/UI), Content-Strategie, konzeptionelle Kreativität und Produktion.Dean Lanzman, Head of Data bei MullenLowe Profero, sagt: "Der Einsatz von Marketing-Technologie allein liefert oft nicht die gewünschten Erträge. Zusammen mit Acxiom und CDP-Tech helfen wir unseren Kunden, die Kontrolle über ihre Daten zurückzuerlangen und zugleich einen Mehrwert inmitten der Allgegenwart von One-Stop-Tech-Lösungen zu schaffen.""Wir freuen uns darauf, mit MullenLowe Profero zusammen zu arbeiten und unsere jeweiligen Stärken zu bündeln", sagt Mike Menzer, Head of International bei Acxiom. "So können unsere Kunden die Customer Experiences, die sie tagtäglich anbieten, direkt auf die Erkenntnisse abstimmen, die sie aus ihren Marketingaktivitäten gewinnen."Über AcxiomAcxiom ist ein Customer Intelligence Unternehmen, das People-Based Marketing über alle relevanten On- und Offlinekanäle und den Single Customer View anbietet. Acxiom macht Daten und Insights einfach und sicher nutzbar, überall dort, wo sie benötigt werden. Sein breites Angebot an Data-Driven Marketing Solutions ermöglicht Marketern weltweit, die Bedürfnisse ihrer Kunden besser zu verstehen, um für eine ansprechende und relevante Customer Experience zu sorgen und so den Erfolg ihres Businesses nachhaltig zu steigern. Seit mehr als 55 Jahren ist Acxiom führend in den Bereichen Customer Data Management, Identity und der verantwortungsvollen Nutzung von Daten. Heute unterstützt Acxiom weltweit zahlreiche namhafte Unternehmen dabei, täglich außergewöhnliche Customer Experiences zu verwirklichen Acxiom gehört zur Interpublic Group of Companies (IPG). Weitere Informationen finden Sie unter acxiom.de.About MullenLowe GroupDie MullenLowe Group ist ein kreationsgetriebenes Netzwerk für integrierte Marketingkommunikation mit starker unternehmerischer Tradition und Challenger-Mentalität. Wir sind eine globale Kreativboutique aus eigenständigen, vielfältigen Agenturen, die dank ihrer lokal verankerten Kultur sowohl über Nähe als auch über eine hohe Skalierbarkeit verfügt und in 65 Märkten präsent ist. Unser hyperbundled-Ansatz beinhaltet unterschiedlichste Expertisen in diversen Spezialgebieten: Markenstrategie und 360°-Werbung mit MullenLowe; Customer Experience mit MullenLowe Profero; Media- und Kommunikationsplanung sowie -einkauf mit Mediahub; Marken- und Unternehmens-PR, Purpose- und Nachhaltigkeitsberatung mit MullenLowe Comms. Unser oberstes Ziel ist es, den Marken unserer Kunden einen "Unfair Share of Attention" zu verschaffen. Wir gehören zu den am häufigsten für Kreation und Effizienz ausgezeichneten Agenturnetzwerken der Welt. Seit neun Jahren führt die MullenLowe Group den Effie-Index als effektivstes globales Netzwerk hinsichtlich "Punkte pro Dollar Umsatz" an, wurde 2018 in die Ad Age Agency A-List aufgenommen und gehört 2019 zu den Top Ten der "Top Agency Networks for Creativity" im WARC Creative 100. Die MullenLowe Group ist Teil der Interpublic Group of Companies (NYSE: IPG).Für mehr Informationen besuchen Sie uns unter mullenlowegroup.com oder folgen Sie der MullenLowe Group @MullenLoweGroup auf Facebook, Twitter, Instagram und LinkedIn.About MullenLowe ProferoMullenLowe Profero ist eine globale Customer Experience Agentur, die Marken mit Hilfe digitaler Erlebnisse zum Leben erweckt. Es ist unser Ziel, mit jedem Erlebnis die Marke spürbar zu machen: durch digitale Inhalte, digitale Plattformen und CRM. MullenLowe Profero ist laut Forrester eine der führenden Agenturen für Customer Experience und Teil der MullenLowe Group: einem kreationsgetriebenen Netzwerk für integrierte Marketingkommunikation, das in mehr als 65 Märkten mit über 90 Agenturen vertreten ist. Die MullenLowe Group gehört zu den am häufigsten für Kreation sowie Effizienz ausgezeichneten Agenturnetzwerken der Welt und ist Teil der Interpublic Group of Companies (IPG). Für mehr Informationen besuchen Sie: mullenloweprofero.com