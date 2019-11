Acuva Technologies bringt den neuen Eco-NX auf den Markt, das UV-LED-Wasseraufbereitungssystem der nächsten Generation und entwickelt weiterhin ein leistungsstarkes UV-LED System für Hauptwasseranschlüsse

Burnaby, Bc (ots/PRNewswire) - - Acuva Technologies Inc, weltweitführend im Bereich der Wasserdesinfektion mittels UV-LED, hatkürzlich zwei neue Produkte seines wachsenden Portfolios angekündigt.Beide Systeme verfügen über die patentierte IntenseBeam(TM)Technologie von Acuva, die einen hohen Grad der Desinfektion mitgeringen Wartungsanforderungen vereint.Die neue Produktreihe Eco-NX bietet zuverlässigeUV-LED-Wasserdesinfizierung zur Bereitstellung direkt an derEntnahmestelle (PoU), als vorgeschaltete Desinfektionseinheit fürGeräte mit Wasserverbrauch in der Industrie, die Schifffahrt,Campingfahrzeugen oder in Privathaushalten. Das erste Produkt, derEco-NX Silver, ist weltweit das erste UV-LED-System zurBereitstellung an der Entnahmestelle (PoU), das die Zertifizierunggemäß NSF/ANSI 55-2019 Klasse B erhalten hat.Der Eco-NX Silver wird zu Beginn des Jahres 2020 als daserschwinglichste UV-LED-Wasseraufbereitungssystem von Acuvaerhältlich sein und ersetzt den Eco 1.0. Zu den weiter verbessertenDesignelementen gehören kompaktere Bauweise, die sichere Aufbereitungvon Wasser gemäß der Norm NSF/ANSI 55-2019 Klasse B und eineDurchflussrate von 1,2 Litern pro Minute. Er verfügt über eingebautesofortige Aktivierung der Desinfizierung mittels einesDurchfluss-Sensors.NSF International hat kürzlich die Norm NSF/ANSI 55-2019 mitTestprotokollen für Systeme auf Grundlage von LEDs herausgegeben.Acuva spielte bei der Entwicklung dieser wichtigen Aktualisierung alsTeil der International Task Group eine führende Rolle. "Dies ist fürdie Branche eine fantastische Errungenschaft und wäre ohne umfassendeBemühungen und Engagement innerhalb der Community nicht möglichgewesen", sagte Dr. Ashkan Babaie, Direktor des Bereichs AdvancedEngineering bei Acuva."Wir sind erfreut, dass in der Branche für die Desinfizierung vonWasser mittels UV-LED aktualisierte Regelungen Anwendung finden",sagte Manoj Singh, Präsident und CEO von Acuva. "Eine bestätigtemikrobielle Desinfizierung ist für Gesundheit und Sicherheit derVerbraucher ein entscheidender Aspekt. Wir beabsichtigen, künftigalle unsere Produkte gemäß dieser Normen zertifizieren zu lassen."Zudem wurde die Entwicklung eines neuen UV-LED Systems fürWasserhauptanschlüsse (Point-of-Entry - PoE) für die Desinfizierungvon Wasser bekannt gegeben. Dieses Hochleistungssystem bietetDurchflussraten von 24-40 l/min (8 bis 20 Gallonen pro Minute) beiminimaler Wartungsaufkommen. Acuvas PoE UV-LED Systeme für dieDesinfizierung von Wasser von bis zu 2400 Liter pro Stunde mitsicherer mikrobiologischen Desinfektion gemäß Normen der Branche wirddas mit Spannung erwartete neue System Mitte des Jahres 2020 auf demMarkt verfügbar sein.Beide Systeme werden auf der Aquatech Amsterdam 2019 als Previewvorgestellt.Fotos der Systeme Acuva Eco-NX und PoE UV-LED stehen hier zurVerfügung: http://bit.ly/AcuvaEcoNX-PoEInformationen zu Acuva TechnologiesAcuva ist weltweit führend im Bereich der Desinfizierung vonWasser mittels UVC-LED und hat seineUV-LED-Wasseraufbereitungssysteme entwickelt, um weltweit keimfreiesTrinkwasser verfügbar zu machen. Anpassbare UV-LED-Module wie dieStrike-Plattform von Acuva wurde für problemlose OEM-Integration inWasserspender und ähnliche Geräte für Verbraucher und gewerblicheZwecke konzipiert.Termine für Interviews mit Fariborz Taghipour, dem CTO von AcuvaTechnologies, stehen auf Anfrage zur Verfügung. Weitere Informationenerhalten Sie bei Romina Puno unter media@acuvatech.com oder+1.778.222.1757.Original-Content von: Acuva Technologies, übermittelt durch news aktuell