Acushnet: Ist das wirklich normal?

Per 25.04.2020, 10:15 Uhr wird für die Aktie Acushnet am Heimatmarkt New York der Kurs von 24.11 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Freizeitartikel".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Acushnet einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Acushnet jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Dividende: Bei einer Dividende von 2,56 % ist Acushnet im Vergleich zum Branchendurchschnitt Freizeitausrüstung & Produkte (20,62 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger zu bewerten, da die Differenz 18,07 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Sell" ableiten.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -1,63 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt Acushnet damit 9,63 Prozent unter dem Durchschnitt (8 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Freizeitausrüstung & Produkte" beträgt 8,12 Prozent. Acushnet liegt aktuell 9,76 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".

3. Fundamental: Die Aktie von Acushnet gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 14,91 insgesamt 52 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Freizeitausrüstung & Produkte", der 30,91 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".