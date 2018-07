Acushnet: Einfach unglaublich

Für die Aktie Acushnet stehen per 25.07.2018 24,12 USD an der Heimatbörse New York zu Buche. Acushnet zählt zum Segment "Freizeitartikel".Unser Analystenteam hat Acushnet auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.1. Dividende: Acushnet schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Leisure Products auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 2,18 % und somit 0,25 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 2,42 % aus. Der Ertrag ist somit nur leicht niedriger und führt zur Einstufung "Hold".

Weiterlesen...