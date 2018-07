Aculab bringt neues biometrisches Sprecheridentifizierungssystem VoiSentry auf den Markt

Milton Keynes, England (ots/PRNewswire) -Lösungen zur Sprachauthentifizierung bei allen geschäftlichenAnwendungen einsetzenAculab, ein weltweit tätiger Anbieter vonProgrammierungschnittstellen (APIs) für die Entwicklung der Stimme-,Fax-, Sprache- und SMS-basierten Anwendungen, freut sich, dieMarkteinführung seines biometrischen Systems fürSprecheridentifizierung bekanntgeben zu können.Das biometrische Stimmsystem von Aculab ist darauf ausgelegt,Lösungen für Sprachauthentifikation bei allen geschäftlichenAnwendungen einsetzen zu können. VoiSentry ermöglicht Unternehmen,ihre Anwendungen schnell und kostengünstig um die FunktionSprecheridentifizierung ergänzen zu können, sei es vor Ort oder durcheine cloud-basierten Dienstleistung. Damit ist es Unternehmen, diesolche Lösungen einsetzen, möglich, teure, zeitaufwendige undfrustrierende, inquisitionsähnliche Prozesse zurIdentitätsverifizierung zu ersetzen, indem sie ihren Kundenermöglichen, sich einfach mit ihrer einzelne Stimme zuidentifizieren."Die Nutzer wünschen sich eine unaufdringliche und intuitiveKundenerfahrung ohne Einschränkungen bei der Sicherheit, unabhängigvom Interaktionskanal des Kunden. Gleichzeitig konkurrierenUnternehmen in allen Marktsektoren im Hinblick auf diese Interaktionbei der Wahrnehmung einer übergreifenden Verpflichtung, für denZugriff auf Nutzerdaten, Konten und Dienstleistungen den höchstenStandard an Sicherheit zu gewährleisten. Angesichts dieser Sachzwängehaben Unternehmen Lösungen, die ihnen proaktiv ermöglichen, diesesProblem anzugehen, nie zuvor so dringend benötigt", erklärt DavidSamuel, Managing Director von Aculab."VoiSentry ist als skalierbares Sprecheridentifizierungssystemkonzipiert, das einfach zu installieren und zu integrieren ist undauf der Plattform nach Wahl des Kunden eingesetzt werden kann",erklärt Ian Colville, Product Manager bei Aculab, weiter. "DieInteraktion mit dem System von Aculab erfolgt mittels derProgrammierungschnittstelle VoiSentry, die eine rasche Integrationmit einer beliebigen IVR-, Selfservice- oder Kontaktcenterlösungunterstützt."VoiSentry wird bei der Anmeldung und der Verifizierung eingesetztund ermöglicht der Lösung, individuelle geschäftliche Bedürfnisse invollem Umfang zu berücksichtigen. Das bedeutet, sie können leichtermöglichen, dass individuelle Dienstleistungen für einzelne Kundenerbracht werden, bei einer Kapitalrendite nach mehreren Kennzahlen,was für Cloud-basierte Dienstleistungen von entscheidender Bedeutungist", erläutert Colville.Für Entwickler von Lösungen oder für Anbieter, dieDienstleistungen für eine große Zahl von Kunden erbringen, stelltVoiSentry eine ideale Option dar. Eine Kontaktcenterlösung für vieleNutzer beispielsweise kann Sprecheridentifizierung unterschiedlichenUnternehmen deren individuellen Bedürfnissen entsprechend alsSicherheitsfunktion bei der Interaktion mit dem Kunden bieten,einfach und bequem. Jedes Unternehmen behält die volle unabhängigeKontrolle über die Erstellung von Datensätzen, mit denen die Anmelde-und Verifizierungsversuche der Nutzer abgeglichen werden.VoiSentry mit seiner hoch skalierbaren, multifaktorunterstütztenAuthentifizierung mit innovativen Flexibilitäts- undDatenbankfunktionen ist ab sofort verfügbar. Klicken Sie hier, (https://www.aculab.com/gateways-platforms-and-services/voice-biometrics)um das System zu erkunden, oder kontaktieren Sie Aculab, wenn Sienähere Informationen erhalten möchten.Über AculabAculab (https://www.aculab.com/) ist ein innovatives Unternehmen,das einsatzbewährte Basistechnologie für jegliche Anwendungen mitBezug auf Telekommunikation anbietet. Seine große Bandbreite von APIsbedient die neu entstehenden Anforderungen automatisierter undinteraktiver Systeme, seien sie vor Ort beim Kunden, in einemDatencenter oder in der Cloud angesiedelt.Aculab bietet Entwicklungs-APIs für Stimme, Daten, Fax, Spracheund SMS, auf Hardware-, Software und Cloud-basierten Plattformen,wobei der Nutzer zwischen Kapitalinvestition und kostengünstigenUmlage-Alternativen ("Pay as you go") die Wahl hat.Wir unterstützen unsere Kunden seit vielen Jahren, erfolgreich zusein. Das hat uns über 1000 Kunden gebracht, in mehr als 80 Ländernweltweit, darunter Entwickler, Integratoren und Diensteanbieter, diedie Technologie von Aculab für eine große Bandbreitegeschäftskritischer Dienstleistungen und Lösungen übernommen haben.Aculab hat ein Büro in den USA, der Hauptsitz ist in MiltonKeynes, Vereinigtes Königreich.http://www.aculab.comPressekontakt:+44(0)1908-273800E-Mail: richard.james@aculab.comOriginal-Content von: Aculab, übermittelt durch news aktuell