AcuityAds: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

Für die Aktie AcuityAds aus dem Segment "Internetsoftware und -dienste" wurde im Schlusshandel an der heimatlichen Börse Venture am 31.07.2018 ein Kurs von 1,12 CAD geführt.

Wie AcuityAds derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 5 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von AcuityAds im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. {POS_NEG_NEU_DAYS_3}. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den negativen Themen rund um AcuityAds. Dieser Umstand löst insgesamt eine "Sell"-Bewertung aus. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Sell".

2. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die AcuityAds-Aktie hat einen Wert von 87,5. Auf dieser Basis ist die Aktie damit überkauft und erhält eine "Sell"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (52,17). Im Gegensatz zum RSI der letzten 7 Handelstage ist AcuityAds auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft. Die somit abweichende Bewertung der Aktie für den 25-Tage-RSI ist daher ein "Hold"-Rating. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Sell"-Rating für AcuityAds.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: AcuityAds erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -72,75 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Media"-Branche sind im Durchschnitt um 18,72 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -91,46 Prozent im Branchenvergleich für AcuityAds bedeutet. Der "Communications"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 12,39 Prozent im letzten Jahr. AcuityAds lag 85,13 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.