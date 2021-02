AcuityAds Aktie: Das ist der Stand der Dinge!

Die AcuityAds-Aktie hat sich in den vergangenen Monaten ausgezeichnet entwickelt. Seit den Frühjahrsturbulenzen im vergangenen Jahr befindet das Papier in einem Aufwärtstrend. Seinerzeit besaß die Aktie mit Kursen knapp oberhalb der 0,50-USD-Marke nur Pennystock-Niveau, das hat sich in den letzten Monaten aber komplett geändert. Wie an einer Schur gezogen wandert die Aktie nach oben und schaffte in der vergangenen Woche den ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung