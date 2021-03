AcuityAds-Aktie: extreme Anstiege waren hier in den letzten Monaten, speziell im Jahr 2020, zu sehen. Der Kurs konnte bis auf sagenhafte 21,40 Euro ansteigen. Vor noch nicht mal einem Jahr notierte das Papier bei 47 Cent. Doch wie es an der Börse so ist, gibt es nicht nur eine Richtung. Es setzte eine scharfe Korrektur ein, die das Wertpapier in der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung