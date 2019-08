Activision Blizzard ist langfristig aufgestellt

2019 ist ein Übergangsjahr für Activision Blizzard (WKN: A0Q4K4) und das zeigen einem auch die Finanzergebnisse des zweiten Quartals. Es gab in dem Quartal keine Veröffentlichung eines wichtigen Games. Zudem steigen die Kosten für die Spieleentwicklung, da das Unternehmen in Games investiert, die plattformübergreifend und auf der ganzen Welt gespielt werden können.

Aber es war im zweiten Quartal nicht alles schlecht. 2019 entwickelt sich eigentlich besser als erwartet. Hier ist ein Blick auf die Highlights aus dem aktuellen Ergebnisbericht von Activision Blizzard.

Es gibt einiges zu berichten. Hier ist, was du wissen musst.

2019 ging es darum, in zukünftiges Wachstum zu investieren, und der Bereich E-Sports ist eine der Investitionen, die den Verkauf von Spielen, die Interaktion und die direkten Einnahmen steigern können. Während die Call of Duty Global League eingeführt wird, freut sich das Management über die Fortschritte bei E-Sports, wie CEO Bobby Kotick sagt:

Wir bleiben der Branchenführer im Bereich E-Sports und werden das Publikum von Call of Duty durch die Einführung der Call of Duty Global League noch weiter vergrößern. Wir haben inzwischen acht Teams verkauft, alle mit Gewinn und an hervorragende Besitzer. Und die Saison 2019 der Overwatch League bricht weiterhin Rekorde bei den Zuschauern. Im zweiten Quartal war das Finale der zweiten Saison, das live auf ABC übertragen wurde, das bisher leistungsstärkste E-Sport-Event.