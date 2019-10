Activision Blizzard: Zahlreiche Kaufsignale!

Weitere Suchergebnisse zu "Activision Blizzard":

In den letzten Monaten ist die Activision Blizzard Aktie fast ausnahmslos gestiegen und hat sich damit immer weiter vom Jahrestief abgesetzt. In der Pipeline befinden sich einige interessante Release-Kandidaten, die das Weihnachtsgeschäft beleben könnte. Das vierte Quartal dürfte das wohl wichtigste für das Unternehmen werden. In den Sommermonaten tut sich meist recht wenig. Gestern sprang die Activision Blizzard Aktie schon sichtbar ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



