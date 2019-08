Activision Blizzard: Was ein wilder Tanz!

Weitere Suchergebnisse zu "Activision Blizzard":

Die Activision Blizzard-Aktie beendete Anfang Juni einen Abwärtstrend und ging in eine neue Aufwärtsbewegung über. In der Spitze gelang es dem Wert bis auf 51,35 US-Dollar anzusteigen. Nachdem das Hoch am 2. August ausgebildet worden war, ging die Aktie jedoch in eine Korrektur über. Sie ließ den Kurs recht schnell auf die 50-Tagelinie zurückfallen und diese auch unterschreiten.

Die Käufer ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung