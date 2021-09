Activision Blizzard: Untersuchung von Diskriminierungsvorwürfen!

Die US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) hat eine Untersuchung des Videospielherstellers Activision Blizzard Inc. (NASDAQ:ATVI) eingeleitet. Dabei geht es um die Art und Weise, wie das Unternehmen mit Hauptsitz in Santa Monica, Kalifornien, Beschwerden von Mitarbeitern über angebliches sexuelles Fehlverhalten und Diskriminierung am Arbeitsplatz behandelt hat.

Was geschah

Das Wall Street Journal berichtet unter Berufung auf ungenannte “mit der Untersuchung vertraute Personen” und ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung