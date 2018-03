Activision Blizzard: Diese Aktie hat Sucht-Potenzial!

Weitere Suchergebnisse zu "Activision Blizzard":

Haben Sie sich schon einmal in einem Computerspiel verloren? Ich gebe zu, diese Frage ist für unsere Generation ein wenig abwegig. Aber trotzdem lässt sich leicht nachvollziehen, welche Faszination von komplexen Computerspielen wie World of Warcraft ausgeht. In fremde Welten eintauchen hat uns Menschen schon immer fasziniert. Während ein Roman eine gehörige Portion Fantasie nötig macht, bieten Rollenspiele realistische Parallelwelten.

Millionen Spieler

Ein Beitrag von Jens Gravenkötter.