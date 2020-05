Activision Blizzard: Da kann man verrückt werden!

Weitere Suchergebnisse zu "Activision Blizzard":

Activision Blizzard, ein Unternehmen aus dem Markt "Telekommunikationsdienste", notiert aktuell (Stand 09:07 Uhr) mit 73.08 USD mehr oder weniger gleich (-0.14 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist NASDAQ GS.

Activision Blizzard haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Activision Blizzard-Aktie aktuell mit "Buy" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 22 "Buy"-, 4 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant. Hier hat sich folgendes Bild ergeben: 13 Buy, 3 Hold, 0 Sell. Damit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von "Buy". Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (74,08 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 1,36 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 73,08 USD), was einer "Hold"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Activision Blizzard eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

2. Sentiment und Buzz: Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Je nach Diskussionsintensität, also der Anzahl von Wortbeiträgen in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Activision Blizzard haben wir langfristig in Bezug auf die Diskussionintensität eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung "Sell" zu. Die Rate der Stimmungsänderung war eher schlecht, es ließ sich eine negative Änderung identifizieren. Wir kommen daher für das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis "Sell".

3. Dividende: Activision Blizzard hat mit einer Dividendenrendite von 0,67 Prozent momentan einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (2.83%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der ""-Branche beträgt -2,16. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Activision Blizzard-Aktie in dieser Kategorie eine "Sell"-Bewertung.