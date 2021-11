Activision Blizzard Aktie: Das wir das noch mal erleben dürfen!

An der Börse NASDAQ GS notiert die Aktie Activision Blizzard am 11.11.2021, 03:53 Uhr, mit dem Kurs von 67.1 USD. Die Aktie der Activision Blizzard wird dem Segment "Telekommunikationsdienste" zugeordnet.

Unser Analystenteam hat Activision Blizzard auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Dividende: Activision Blizzard schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 0,61 % und somit 2,16 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 2,77 % aus. Der Ertrag ist somit niedriger und führt zur Einstufung "Sell".

2. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 24,25. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Activision Blizzard zahlt die Börse 24,25 Euro. Dies sind 92 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 297,42. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.

3. Analysteneinschätzung: Für die Activision Blizzard sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein "Buy", da 18 Buc, 2 Hold, 0 Sell-Einstufungen vorliegen. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung - unterm Strich ist das Rating für das Activision Blizzard-Wertpapier aus dem letzten Monat "Buy" (8 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Interessant ist das Kursziel der Analysten für die Activision Blizzard. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 106,15 USD. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um 58,2 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 67,1 USD notierte. Dafür gibt es das Rating "Buy". Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Buy".