Activision Blizzard-Aktie: Das sollten Sie als Anleger beachten!

Die Aktie des amerikanischen Computer- und Videospieleherstellers Activision Blizzard hat sich in den letzten Monaten wieder deutlich nach oben gearbeitet. Seit Juni 2019 befindet sich das Papier in einem Aufwärtstrend, der in der vergangenen Woche zum Anstieg bis auf 64,53 US-Dollar geführt hat. Seit Ende letzter Woche bestimmen die Bären das Geschehen. Zunächst war dies dem überkauften Zustand geschuldet und damit ...



