Activision Blizzard Aktie: World of Warcraft-Rekordverkäufe könnten Activision’s Aktie noch attraktiv machen!

Activision Blizzard (NASDAQ:ATVI) meldete einige beeindruckende Zahlen für sein 16 Jahre altes PC-Franchise. Das PC-Spiel “World of Warcraft” feierte im November sein 16-jähriges Jubiläum. Der Jahrestag fiel mit der Veröffentlichung der achten Erweiterung der Franchise zusammen. “World of Warcraft” World of Warcraft: Shadowlands” wurde von Activision Blizzard als das am schnellsten verkaufte PC-Spiel aller Zeiten bezeichnet. Das PC-Spiel verkaufte sich in den ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



